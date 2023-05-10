Москва 10 мая 2023, 10:20 Овчинский: новинкой 3-го сезона «Открой#Моспром» станут ночные экскурсии на предприятия Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве началась регистрация на бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы. Посетить их можно будет с 15 по 31 мая в рамках проекта «Открой#Моспром». Новинкой сезона станут ночные туры по столичным компаниям, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В рамках проекта «Открой#Моспром» организуют свыше 100 экскурсий. Свои двери для гостей откроют более 25 фабрик и заводов Москвы.

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«За время существования проекта было проведено свыше 1,8 тысячи экскурсий, а его аудитория превысила 11,5 миллиона человек», — рассказал Овчинский.

Он отметил, что проект постоянно развивается и внедряет новые интересные форматы. В этом году спецэкскурсии приурочили к всероссийской акции «Ночь музеев» — желающим предложат ночные спецтуры по заводу «Микрон», комбинату напитков «Очаково» и офису российской технологической компании VK, уточнил глава департамента.

Ночные спецтуры

Участники тура «Ночь на „Микроне“» смогут увидеть процесс снятия микросхем с кремниевых пластин, производство чип-модулей. Узнают, как изготавливают транспортные билеты и многое другое.

«Ночь в „Очаково“» станет погружением в атмосферу действующего производства безалкогольных напитков. Гости увидят бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом, линии розлива. Кроме того, у них будет возможность ознакомиться с экспозицией музея, который работает прямо на территории комбината.

В офисе VK во время спецтура расскажут о проектах и сервисах компании, которые позволяют пользователям изучать новые профессии, общаться и решать множество других задач.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Участники третьего сезона проекта

В число участников третьего сезона проекта «Открой#Моспром» также вошли Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, кондитерская фабрика «Бабаевский», производитель чипсов «Московский картофель», «Мослифт», музеи «Роза Эйнема», «Ил» и многие другие.

К проекту также присоединятся завод «МЭЛ» и резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — завод «Легопласт».

Пройти регистрацию на экскурсии можно на официальном сайте проекта. При желании там можно прибегнуть к помощи онлайн-помощника — он ответит на все интересующие пользователей вопросы.