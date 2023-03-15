Москва 15 марта 2023, 08:21 Овчинский: МТШ совместно с Академия «Цифра Цифра» проведут бесплатный вебинар по генеративному дизайну

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Академия «Цифра Цифра» совместно с Московской технической школой проведет бесплатный вебинар по генеративному дизайну. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Генеративный дизайн представляет собой новую технологию проектирования, основанную на использовании программного обеспечения, которое способно без участия конструктора разрабатывать трехмерные модели по заданным параметрам.

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По словам Овчинского, цифровые системы помогают дизайнерам реализовывать свои нестандартные идеи и находить оптимальные решения поставленных задач. Вебинар по генеративному дизайну состоится 16 марта. Его участники узнают основные подходы и инструменты 3D-моделирования.

«[Вебинар] станет седьмым по счету с момента начала сотрудничества между Академией и МТШ», — уточнил Овчинский.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии» Московского Политеха Михаил Петров в ходе лекции подробнее расскажет о генеративном дизайне. Он опишет подходы и методы, на которых базируется новая технология, и объяснит принципы работы программного обеспечения для создания оптимизированных 3D-моделей.

В первую очередь вебинар полезен инженерам, инженерам-конструкторам, промышленным дизайнерам и архитекторам. Однако он будет доступен для всех, кому интересны новые технологии.

Генеральный директор образовательного центра Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Орехова отметила, что генеративное проектирование — это современный подход к трехмерному моделированию объектов и производству изделий.

«Используя компьютерные программы, можно повысить их конструктивно-технологическую сложность и оптимизировать производственные процессы», — подчеркнула она.

Учебный центр Академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» основали в 2022 году. Он находится под руководством отечественного производителя фотополимеров для 3D-печати HARZ Labs.

Московская техническая школа — правительственный проект, который организовали в 2021 году. Цель МТШ — повышение квалификации столичных инженеров в работе с современными технологиями.