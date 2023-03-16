Москва 16 марта 2023, 08:20 Овчинский: МТШ открыла запись на обучение по направлению «Промышленный дизайн» для московских инженеров

Читать 360tv в

Запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн» открыли на сайте «Московской технической школы» (МТШ). Направление разрабатывают специалисты ведущих столичных вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В Москве, подчеркнул он, заинтересованы в производстве востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынке продукции.

Реклама

«Одна из важных задач — системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции», — заметил руководитель Департамента.

Он обратил внимание, что на сайте «Московской технической школы» открылась запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн».

Чтобы стать участником проекта, необходимо оформить заявку на сайте или на Инвестиционном портале Москвы. Пройти обучение могут сотрудники всех промышленных предприятий столицы, на которых заинтересованы в повышении кадрового потенциала. Город со своей стороны предоставит компаниям субсидию — она покроет до 95% потраченных средств.

В разработке направления, уточнил Овчинский, заняты эксперты из студии Артемия Лебедева, компании «Смирнов Дизайн» и Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. К проекту также привлекли специалистов МГТУ имени Баумана, Российского государственного университета имени Косыгина, Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, Московского архитектурного института и Национального исследовательского технологического университета МИСИС.

Проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров указал на активное развитие программы дополнительного профессионального образования «Московской технической школой».

«Со своей стороны университет предоставляет передовую исследовательскую инфраструктуру для того, чтобы через нее прошли представители промышленных производств», — подчеркнул он.

Вместе с МТШ университет, добавил Петров, создает дружественные интерфейсы. Благодаря им у специалистов формируются новые знания, которые впоследствии найдут применение в работе предприятий реального сектора.

Для московских инженеров разрабатывают спецпрограмму, которая предполагает комплексное изучение основ дизайна, маркетинга, а также проектирования промышленных изделий. Повысить уровень подготовки студентам помогут квалифицированные преподаватели, которые расскажут о требованиях современного производства в области промышленного дизайна и конструирования. По итогам аттестации инженерам выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская подчеркнула, что развитие образования станет важнейшим вкладом в будущее индустриального дизайна.

«Формируя у специалистов новые профессиональные компетенции, мы вносим весомый вклад в трансформацию отрасли, а также насыщаем рынок труда профессионалами, которые изменят отечественную промышленность», — сказала она.

Впервые конференцию «Московской технической школы», посвященную промышленному дизайну, провели 27 февраля на площадке РЭУ имени Плеханова. В ее рамках обсуждали перспективы развития, популяризации промышленного дизайна, а также роль образовательных программ в процессе подготовки специалистов.

«Московская техническая школа» — проект правительства Москвы. Его организовали в 2021 с целью повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал.

Всего в МТШ планируют открыть девять направлений обучения, в том числе «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн» и другие.