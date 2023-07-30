Москва 30 июля 2023, 17:46 Овчинский: «Моспром» организовал столичным компаниям бизнес-миссию в Белоруссию пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Сотрудники центра «Моспром» организовали восьми столичным экспортно ориентированным промышленным компаниям бизнес-миссию в Белоруссию, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он уточнил, что байерская программа прошла с 11 по 13 июля в Минске и Гомеле.

Представители российских предприятий провели переговоры со специалистами из белорусских ведомств и бизнес-структур. Овчинский отметил — за время поездки состоялось 116 целевых встреч с 52 профильными ведомствами и предприятиями промсектора Белоруссии.

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«Встречи позволили укрепить сотрудничество между регионами и договориться о реализации совместных проектов», — рассказал глава департамента.

Компания 3DQuality, занимающаяся выпуском 3D-оборудования, договорилась с Минским тракторным заводом о предоставлении технологичных сканеров для их дальнейшего использования в производстве. Провели переговоры с одним из столичных образовательных учреждения — обсуждали возможности применения и условия доставки оборудования 3D-сканирования.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Российское предприятие «Имя Авто», специализирующееся на производстве бронированных спецмашин, провело переговоры с белорусским заводом по переоборудованию микроавтобус. Стороны подтвердили, что рассматривают перспективу совместной работы. А представители компании Clean Power обсудили с сетью продовольственных магазинов Белоруссии варианты поставок аккумуляторов для клининговых машин.

Работники «Спец-Телекома» нашли новых партнеров для реализации очередных крупных проектов.

«Пять переговоров закончились обсуждением конкретных решений и планов модернизации систем связи на предприятиях завода „Могилевтрансмаш“, ОАО „Гродно Азэт“, ОАО „Гомельский химический завод“. На стадии обсуждения сейчас находятся еще несколько масштабных проектов», — рассказала директор по маркетингу компании Ирина Штефан.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Моспром» организовал встречу с руководством производителя сельскохозяйственной техники ОАО «Гомсельмаш» и белорусской государственной нефтехимической компанией ПО «Белоруснефть». В ней приняли участие представители российских «Спец-Телеком», «Микробор», «Рэндматес», 3DQuality и SAGATechnologies.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Подведомственный департаменту центр «Моспром» занимается продвижением столичной продукции. Для этого компании представляют в различных бизнес-миссиях и отраслевых выставках. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году московским экспортно-ориентированным производителям несырьевой неэнергетической продукции удалось переориентировать потоки и найти новых партнеров — в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, СНГ и на Ближнем Востоке.

Компания «Амидис Групп» нарастила объемы выпуска ореховой продукции, рассказал Владислав Овчинский. Он уточнил, что столичное предприятие добилось увеличения производства на 25%.