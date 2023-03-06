Москва 06 марта 2023, 08:27 Овчинский: Москва помогла производителю медицинской мебели вдвое увеличить мощности

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В 2022 году Москва предоставила поддержку столичному производителю медицинской мебели «Медицинофф»: город выделил субсидию на возмещение части затрат по лизингу на покупку оборудования. Установленные благодаря мере станки позволили вдвое увеличить производственные мощности компании, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Объемы производства изделий медицинского назначения растут на фоне существующих в Москве мер поддержки.

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«Например, предприятие „Медицинофф“, изготавливающее медицинскую мебель, в прошлом году получило от Москвы субсидию на 8,9 миллиона рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования», — уточнил Овчинский.

Технологический парк оборудования компании, по его словам, благодаря этому пополнился новыми установками. Они и позволили вдвое увеличить мощность площадки.

Проектированием и изготовлением медицинской, лабораторной и корпусной мебели предприятие занимается более 15 лет. У него собственное производство и лаборатория в столице.

Генеральный директор «Медицинофф»» Александр Белоглазов отметил, что приобретенные при поддержке города станки уже установили на производстве. В основном речь идет об устройствах с автоматическим управлением — они требуют минимального контроля со стороны сотрудников.

«Парк оборудования пополнили сверлильно-присадочные станки, обрабатывающий пресс, станок для облицовывания деталей, также были закуплены автопогрузчик и рукавный фильтр», — добавил Белоглазов.

Для промышленных предприятий предусмотрели несколько видов субсидий. На возмещение части затрат по лизингу они могут получить до 100 миллионов рублей в год, на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования — до 200 миллионов ежегодно, а на подключение к инженерным сетям — до 100 миллионов в год.

Направить заявку на получение субсидии может любое промышленное предприятие города на Инвестиционном портале Москвы. Помощь по вопросам предоставляемых мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования предприятий окажут в Центре поддержке промышленности. Его специалисты также окажут содействие в подборе альтернативных поставщиков, взаимодействии с органами власти и по другим направлениям.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столице работает более 200 предприятий, которые выпускают изделия медицинского назначения и лекарственные препараты. По итогам прошлого года производство медоборудования выросло почти на треть. В частности, вдвое увеличилось производство медицинской мебели.