Москва 15 июня 2023, 10:20 Овчинский: Москва будет сотрудничать с Тверской областью в сфере промышленного туризма

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Правительство Москвы совместно с Министерством туризма Тверской области создадут межрегиональные промышленные туристические маршруты. Сотрудничество будет проходить в рамках проекта «Открытая промышленность». Соглашение подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Соглашение с Тверской областью станет серьезным этапом развития промышленного туризма в регионах, а также одним из важных инструментов для обмена знаниями в данной сфере. В этом направлении у столицы есть релевантный опыт, которым мы готовы делиться», — подчеркнул Владислав Овчинский.

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Он напомнил, что в Москве уже пять лет реализуется проект «Открой#Моспром», благодаря которому жители и гости города могут познакомиться с работой столичных фабрик и заводов. В проекте уже приняли участие более 11,6 миллиона человек, для них провели свыше двух тысяч экскурсий, 500 мастер-классов, а также спектакли и концерты на производствах.

Благодаря подписанному документу жители смогут расширить знания о развитии промышленного сектора двух регионов и истории отечественной индустриализации, выяснить, как работают высокотехнологичные предприятия и производятся товары повседневного пользования. Соглашение подразумевает создание межрегиональных маршрутов в сфере промышленного туризма и определение перечня предприятий — участников проекта. Кроме того, промышленники смогут обмениваться опытом и знаниями о технологиях производственных процессов и развивать профессиональные компетенции.

Как отметила министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова, для современного путешественника промышленный туризм — больше чем просто пункт экскурсии: турист осознанно выбирает предприятие и отрасль, которые его интересуют. А благодаря подписанному соглашению максимально широкая аудитория сможет увидеть «масштаб настоящего производства».

«Сотрудничество с правительством Москвы в этом направлении позволит расширить возможности промышленного туризма в регионе и на примере успешно реализованных программ показать крупным производствам эффект от туризма для предприятия, в том числе в продвижении своей продукции», — пояснила министр.

По ее мнению, это позволит привлечь больше туристов из столицы и соседних регионов.

Проект «Открой#Моспром», запущенный в 2019 году, включает офлайн- и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Он завоевал уже шесть наград, среди которых почетная статуэтка «Регион — наставник по промышленному туризму».

Подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно найти на сайте «Экономика Москвы».