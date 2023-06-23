Москва 23 июня 2023, 14:49 Овчинский: московское предприятие представило новые технические решения в водоснабжении Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель «Группа Полипластик» разработал полимерную трубную продукцию для отрасли водоснабжения и водоотведения. С ее помощью строят инженерные сети в рамках федеральных программ, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он отметил, что на фоне роста интереса к локальной продукции московские промышленные предприятия продолжают увеличивать ассортимент и улучшать представленность своих товаров. Одним из эффективных инструментов, помогающих расширить пул клиентов и повысить осведомленность о местных производителях, стало участие в крупных отраслевых мероприятиях, рассказал Овчинский. В качестве примера он привел «Группу Полипластик», принимавшую участие в VII Всероссийском водном конгрессе VODEXPO 2023 с 20 по 22 июня.

«На своем стенде компания представила образцы полимерной трубной продукции — как уже известные, так и новые технические решения для сферы водоснабжения, водоотведения и отопления, бестраншейного восстановления изношенных трубопроводов», — сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В числе новинок столичный производитель представил образцы труб из молекулярно ориентированного непластифицированного поливинилхлорида ПВХ-О. В марте этого года «Группа Полипластик» запустила первое в стране импортозамещающее производство такой продукции.

Стенки трубы из ПВХ-О отличаются минимальной толщиной, но при этом обладают высокой ударной и усталостной прочностью. Кроме того, изделия устойчивы к воздействию химически агрессивных веществ, порезам, царапинам и износу. Такие трубы сохраняют свойства при экстремальных температурах от -40 до +80 градусов и могут служить более 100 лет.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Группа Полипластик» также показала на стенде образцы уникальной импортозамещающей продукции — полимерных гнутых отводов. Строящиеся с их применением трубопроводы приобретают максимально высокую надежность и лучшие гидравлические характеристики. Высокое качество обеспечивают плавный изгиб в местах поворота и отсутствие сварных швов и стыков.

Начальник управления департамента развития столичного предприятия Алексей Головачев сообщил, что компания активно участвует в федеральных программах по созданию инженерной инфраструктуры. С 2018 года «Группа Полипластик» поставила десятки тысяч километров полимерных труб для трубопроводов водоснабжения и водоотведения, строящихся в рамках программ «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Участие в таких стратегически значимых проектах — большая ответственность и стимул для развития новых высокотехнологичных полимерных трубных решений», — обратил внимание Головачев.

По его словам, за прошлый год поставки продукции предприятия по России выросли на 23,5%. При этом компания растет не только в объемах выпуска труб, но и выводит на рынок революционные решения, отметил глава управления департамента развития. Среди новинок «Группы Полипластик» Головачев назвал ПВХ-профиль для спирально-навивного восстановления трубопроводов и сверхпрочные трубы ПВХ-О.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Благодаря развитию собственных производственных площадок в Москве предприниматели активно наращивают объемы реализации продукции, находят партнеров и выходят на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, среди которых предлагают субсидии и целевые займы.

Кроме того, производители могут обращаться в Центр поддержки промышленности. Здесь компаниям помогают по вопросам, связанными с мерами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с органами власти и с другими аспектами.