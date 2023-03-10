Москва 10 марта 2023, 09:21 (обновлено: 10 марта 2023, 10:44) Овчинский: московский завод «Доза» поставит системы радиационного контроля для атомных плавучих энергоблоков

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Московское научно-производственное предприятие «Доза» подписало контракт на изготовление и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (СРК) «Феникс» для четырех отечественных модернизированных атомных плавучих энергоблоков. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, Москва — один из самых крупных международных центров науки и технологий. В российской столице работают более 3,5 тысячи промышленных площадок. На их базе занимаются разработкой и производством товаров, необходимых в разных сферах жизни.

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«Так, один из столичных производителей — НПП „Доза“ — заключил контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля для четырех российских модернизированных атомных плавучих энергоблоков», — рассказал Овчинский.

Их будут применять для контроля радиационного фона, подчеркнул он. К СРК относятся радиометры и дозиметры, блоки детектирования излучений и блок обработки и передачи данных. А атомные плавучие энергоблоки используют для обеспечения энергией крупных заводов и горнодобывающих комплексов. По контракту работники компании должны сделать автоматизированные СРК и провести испытания.

Гендиректор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев отметил, что «Феникс» разработали на предприятии для контроля радиационных параметров атомных ледоколов, судов и плавучих средств. Он относится к пятому поколению СРК, аналогов которого нет во всем мире.

«Благодаря инновационным инженерным решениям, высокой степени стандартизации и использованию современных информационных технологий в системе достигнуто уникальное сочетание надежности и удобства эксплуатации», — подчеркнул Нурлыбаев.

СРК уже устанавливали на четырех российских атомных ледоколах и судне для перевозки жидких радиоактивных отходов. В 2022 году предприятие заключило договоры на поставку этих систем еще для трех атомных ледоколов.

Организация промышленных площадок на территории Москвы открывает инвесторам доступ к крупнейшим рынкам сбыта, а также развитой инфраструктуре и огромной системной поддержке города. На сегодняшний день предприятиям легкой промышленности доступны свыше 20 разных мер. В том числе им представлены субсидии и целевые займы.