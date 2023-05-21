Москва 21 мая 2023, 12:16 Овчинский: московский производитель запустил в производство веганские йогурты пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель разработал и запустил в производство веганские йогурты, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, мощности компании позволят изготавливать до 28 тысяч упаковок классических и растительных йогуртов, кефира, творога, сметаны и другой кисломолочной продукции ежемесячно.

Овчинский заявил, что предприятия столичной пищевой промышленности активно следуют современным трендам и осваивают новые производства. Компании расширяют ассортимент и производят востребованный покупателями товар.

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«Например, столичный производитель кисломолочных продуктов „Йогурт Шоп“ разработал и начал выпускать веганский йогурт на банановом молоке и веганской закваске. Планируется, что ежемесячно здесь будут производить до 500 упаковок новинки», — отметил руководитель департамента.

Компания работает уже шесть лет, и за это время объемы производства выросли в 10 раз. В основе продукции — только натуральные ингредиенты без использования красителей, консервантов и растительного жира. Вместо сахара там добавляют мед или сироп топинамбура. Столичный производитель также изготавливает безлактозную, лечебную и восстанавливающую продукцию.

«Мы видим потребность в натуральных и вкусных кисломолочных продуктах и предлагаем широкий ассортимент как классических товаров, так и с необычными вкусами и добавками, а также веганские йогурты на кокосовом и миндальном молоке», — рассказала основатель «Йогурт Шоп» Анна Литвинова.

Власти Москвы активно поддерживают предпринимателей, работающих в городе. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 инструментами системной поддержки, включая антикризисные механизмы.