Москва 01 апреля 2023, 10:19 Овчинский: Московский нефтеперерабатывающий завод 1 апреля отмечает юбилей

Читать 360tv в

Один из лидеров нефтепереработки 1 апреля отмечает юбилей. Московскому нефтеперерабатывающему заводу исполняется 85 лет. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он назвал предприятие важной частью инфраструктуры города. На заводе работают порядка 2,3 тысячи человек. Его производственные мощности помогают закрыть свыше трети запросов Москвы на моторное и авиационное топливо, которое также поставляется на столичные автозаправочные станции и в аэропорты.

Реклама

По словам Овчинского, каждый год на заводе перерабатывается более 12 миллионов тонн нефти.

Благодаря модернизации, которую планирует завершить к 2025 году, завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим в Европе. Уже сейчас воздействие на окружающую среду сокращено в четыре раза. Владислав Овчинский глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики

На сегодняшний день на заводе проводят завершающий этап масштабной модернизации. На предприятии возводят комплекс глубокой переработки нефти. Он нарастит глубину рециклинга почти до 100%, а также позволит перейти на безотходное производство.

Столичный НПЗ внедряет современные технологии и методы работы, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить безопасность как сотрудников, так и рядовых горожан.

Сейчас завод производит более 30 позиций, среди которых бензин, дизтопливо «Евро-5», авиационный керосин для самолетов и другие. Кроме того, на МНПЗ работает самая крупная битумная установка в Европе.

Завод ведет свою историю от 1 апреля 1938 года. Именно тогда на предприятии переработали первую тонну нефти. Расчетная мощность МНПЗ в первые годы работы насчитывала 155 тысяч тонн бензина в год.

Предприятие внесло весомый вклад в оборону Москвы в ходе Великой Отечественной войны. За четыре года на заводе переработали 2,8 миллиона тонн нефти для боевой техники.

В 2011 году предприятие перешло в надежные руки компании «Газпром нефть». Тогда же и произошла самая масштабная модернизация в истории завода. Ее основной целью было выведение МНПЗ на уровень лучших мировых нефтеперерабатывающих предприятий по производственным и экологическим характеристикам.

Уже в 2013 году завод смог полностью перейти на выпуск топлива экологического стандарта «Евро-5». В это же время столица стала первой в стране по переходу на новые экологические стандарты. Спустя два года предприятие внедрило автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха, став пилотной платформой по внедрению подобных систем для всех предприятий отрасли.

В 2017 году на МНПЗ заработали биологические очистные сооружения «Биосфера». Благодаря этому эффективность очистки воды выросла до 99,9%, тем самым обеспечив почти замкнутый цикл водопотребления. В 2021 году предприятие сменило пять устаревших установок на «Евро+», которая позволила уменьшить воздействие на окружающую среду.