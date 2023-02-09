Москва 09 февраля 2023, 08:24 Овчинский: московские производители представили свою продукцию на «Продэкспо-2023»

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Столичные производители полезного питания, мороженого и кондитерских изделий представили продукцию для здорового и активного образа жизни на 30-й международной выставке «Продэкспо-2023». Она открылась в «Экспоцентре» на Красной Пресне 6 февраля и продлится до 10 февраля. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, всего в городе действуют свыше 200 предприятий пищевой промышленности.

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«Столичные компании выпускают необходимые для полноценного рациона товары: молочную продукцию, детское питание, мясные и рыбные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия и многое другое», — подчеркнул Овчинский.

Он заявил, что московская пищевая промышленность конкурирует с иностранными поставщиками в сфере инновационного питания.

Московский бренд продуктов для здорового питания KICK YOUR ENERGY презентовал три вида новой продукции: линейку финиковых батончиков KICK YOUR BRAIN для поддержки работы мозга, батончики без глютена и сахара.

Всего компания выпускает свыше 20 видов батончиков для сыроедческого и веганского типов питания, уточнила менеджер по маркетингу и коммуникациям бренда Анна Юдина. Она добавила, что в новую линейку вошли шесть видов веганских батончиков в темном шоколаде и при этом без сахара.

«Основной продукт, используемый в линейке — финики, так как они насыщены витаминами группы В, калием и магнием, которые поддерживают работу мозга и балансируют нервную систему при интеллектуальных нагрузках», — пояснила Юдина.

Она отметила, что клетчатка помогает пищеваринию и может предотвратить скачки уровня сахара в крови.

Московская фабрика «БРПИ» показала премиальный продукт нового поколения BRandIce. В линейке бренда — мороженое, обогащенное витаминами и другими полезными ингредиентами.

В выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023» участвовали такие крупные производители, как кондитерские фабрики холдинга «Объединенные кондитеры». Они представили 17 образцов продукции на дегустационный конкурс пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший продукт-2023». По данным холдинга, это изделия брендов «Вдохновение», Eco-botanica, «Бабаевский», «Птичье молоко». В компании рассчитывают на высокую оценку своей продукции конкурсным жюри.

Подробнее узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте «Экономика Москвы».