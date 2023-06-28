Москва 28 июня 2023, 07:27 Овчинский: «Московская техническая школа» займется развитием направления «Беспилотный транспорт» пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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«Московская техническая школа» будет развивать направление «Беспилотный транспорт» совместно с компаниями и вузами, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Владислав Овчинский. По его словам, в рамках проекта городские власти подписали соглашения о сотрудничестве еще с 24 партнерами.

Столица займется развитием отрасли

Овчинский рассказал, что направление «Беспилотный транспорт» требует создания особенной образовательной инфраструктуры, к которой необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов.

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«В рамках проекта „Московская техническая школа“ мы подписали соглашение о взаимодействии с 24 ведущими компаниями и вузами. Они будут готовить кадры в сфере беспилотного управления для столичной промышленности», — отметил руководитель департамента.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

К разработке образовательных курсов привлекут экспертов из МИСИС, Московского технического университета связи и информатики, МФТИ, МАИ, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и других вузов. Задействуют в проекте и представителей предприятий из Москвы. В их числе производитель гражданских беспилотных вертолетов «Аэромакс», корпорация «Иркут» и изготовитель систем охраны «БГ-Оптикс».

Квалификацию инженеров повысят

«Московская техническая школа» как проект правительства Москвы появилась в 2021 году. Владислав Овчинский и замгендиректора компании «Иннопрактика» Наталья Попова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Цель проекта — повышение квалификации московских инженеров, оптимизирующих производственные процессы и развивающие промышленный потенциал. В рамках МТШ запланировали открыть девять направлений обучения. Речь идет о «Технологиях связи», «Аддитивных технологиях», «Искусственном интеллекте в промышленности», «Промышленном дизайне», «Микроэлектронике и фотонике», «Робототехнике и сенсорике», «Цифровых двойниках», «Новых производственных технологиях» и «Беспилотном транспорте».

Ранее в МТШ анонсировали проведение конференции на тему «Беспилотные авиационные системы как новый вектор развития промышленности». Мероприятие сделали бесплатным.