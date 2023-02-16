Москва 16 февраля 2023, 14:27 Овчинский: «Московская техническая школа» проведет конференцию о перспективах развития промышленного дизайна

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В рамках проекта «Московская техническая школа» 27 февраля состоится конференция, на которой эксперты обсудят вопросы по развитию и популяризации промышленного дизайна. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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Промышленный дизайн включает в себя как домашнюю технику, так и высокотехнологичные изделия. Отраслевые специалисты проектируют продукцию с учетом удобства в эксплуатации и обслуживания. Они детально прорабатывают внешний вид изделия и сокращение затрат на производство.

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По словам Овчинского, промышленный дизайн является стабильно востребованной сферой. В любом производстве важно сделать продукт, адаптированный под нужды обычных потребителей и промышленности.

Руководитель департамента отметил, что в Москве на сегодняшний день функционирует свыше 3,5 тысячи производств. Потребность в профессионалах растет ежегодно.

Чтобы определить наиболее актуальные требования к промышленным дизайнерам, «Московская техническая школа» проведет конференцию по данному направлению, где выступят представители крупнейших дизайнерских бюро. Владислав Овчинский руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В рамках проекта «Московская техническая школа» ведущие вузы, научные центры и дизайн-студии разрабатывают обучающие курсы по повышению квалификации сотрудников московских предприятий. Программу составляют на основе современных технологий в области промышленного дизайна и лучших практических решений.

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Основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн» Сергей Смирнов назвал промышленных дизайнеров архитекторами успеха конечного продукта. Эти специалисты отвечают в том числе за конкурентоспособность, технологичность и эстетику изделия, а также за бизнес-ориентированность всего проекта.

По словам Смирнова, направление является одним из важных в отрасли. Оно требует активного развития, особенно во времена больших вызовов для отечественной промышленности.

«Промышленный дизайн — это все, что нас окружает, все, с чем мы соприкасаемся каждый день. Чайник утром, кресло в метро, удобный стол на работе», — пояснил руководитель проектов отдела промышленного дизайна студии Артемия Лебедева Клим Перцев.

Развитие промышленного дизайна напрямую влияет на качество жизни и делает россиян немного счастливее, добавил он.