Москва 13 февраля 2023, 08:24 Овчинский: «Московская техническая школа» подготовит специалистов по большим данным

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Специалисты «Московской технической школы» вместе с экспертами МГТУ имени Н. Э. Баумана разработали программу профессиональной переподготовки инженеров по направлению «Специалист по большим данным». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Овчинский отметил, что внедрение технологий искусственного интеллекта в производственные циклы дает серьезные преимущества компаниям. На сегодняшний день эти возможности используют уже сотни промышленных предприятий города.

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По его словам, «Московская техническая школа» совместно с университетом Баумана разработала в общей сложности 18 обучающих программ, шесть из них направят на обучение специалистов по большим данным.

В рамках программ по анализу данных инженеров научат, помимо прочего, составлять сложные отчеты и экспертные анализы. Помимо этого, их познакомят с языками программирования SQL и Python.

По словам директора Центра дополнительного образования МГТУ имени Н. Э. Баумана Маргариты Стояновой, при разработке учебных программ в основу легли новейшие знания и технологии в области ИИ.

Кроме освоения теории, студенты МТШ на практике применят навыки в университетских лабораториях. По оценке специалистов, методы машинного обучения и интеграции технологий ИИ позволяют повысить эффективность, стабильность и безопасность производства.

Получить подробную информацию по всем курсам, связанным с ИИ, и подать заявку на обучение можно на сайте или на Инвестиционном портале Москвы. Обучение доступно для всех промышленных предприятий столицы, заинтересованных в повышении кадрового потенциала своих сотрудников. Город со своей стороны готов предоставить компаниям субсидию на обучение. Она покроет до 95%потраченных средств.