Москва 04 июля 2023, 15:04 Овчинский: московская компания запустила производство компонентов для промышленных систем охлаждения Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель «Новая Орбита» наладил выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания запустила линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников. Благодаря этому степень локализации производства драйкулеров на предприятии вырастет до 99%, отметил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Драйкулеры (сухие градирни) используют для охлаждения техоборудования за счет окружающей среды. С помощью таких устройств можно избавиться от больших объемов тепла с минимальными затратами электроэнергии.

Медно-алюминиевые теплообменники — это основной компонент драйкулеров. Раньше компания «Новая Орбита» закупала их в Европе, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Для достижения технологического суверенитета было принято решение о повышении степени локализации производства этих агрегатов с помощью запуска новой технологической линии», — сообщил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он добавил, что мощности столичного предприятия позволят в ближайший год достичь объема производства около 100 тысяч киловатт по холоду.

Драйкулеры применяют в централизованных системах кондиционирования, а также для охлаждения серверных помещений. Кроме того, такие устройства задействуют в стекольной, химической, пищевой, нефтегазовой и многих других промышленных сферах.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Линия по производству медно-алюминиевых теплообменников включает в себя оборудование для размотки, выпрямления и отрезки тонкостенных медных трубок, изготовления алюминиевых ламелей, усиления ламелей из оцинкованной стали, а также для обработки медных трубок после сборки теплообменников», — рассказал гендиректор «Новой Орбиты» Владимир Косенко.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания также собирается запустить линию для производства микроканальных теплообменников. Их используют в качестве конденсаторов холодильных установок.

Московское предприятие разрабатывает и производит промышленное холодильное оборудование для различных отраслей. Инженеры, разработчики и конструкторы «Новой Орбиты» занимаются научно-исследовательскими разработками в сфере инновационных решений для промышленного холодильного оборудования.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Среди продукции компании — драйкулеры, компрессорные холодильники с водяным и воздушным охлаждением, рабочие, циркуляционные и дренирующие насосные станции. Предприятие также производит открытые и закрытые резервуары, фильтрующие станции и теплообменное оборудование.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Благодаря размещению промышленных площадок в Москве инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре. Кроме того, город предлагает им помощь — более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.