Москва 25 апреля 2023, 10:21 Овчинский: московская компания произвела около 60 роботизированных систем с начала года Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания «Технорэд» изготовила около 60 роботизированных систем с начала 2023 года. Об этом сообщил глава московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Столичные промышленники непрерывно повышают эффективность труда, отметил Овчинский. По его словам, развиваться и совершенствоваться предприятиям помогают системная поддержка от города, а также использование новейших технологий и модернизация управленческой системы.

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Глава департамента привел в качестве примера компанию «Технорэд». Она изготавливает роботизированные системы для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях, обратил внимание Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«С начала года она выпустила около 60 изделий, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Автоматизация помогает не только повышать производительность, но и улучшать качество продукции за счет снижения количества брака, продолжил Овчинский. Кроме того, изготовление становится дешевле. Благодаря этому московские промышленники могут конкурировать не только на отечественном, но и на мировом рынке.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Основатель и гендиректор «Технорэда» Артем Лукин сообщил, что благодаря промышленным роботам компании себестоимость продукции снижается на 30%. Доля брака уменьшается на 10%, а объем производства может вырасти до трех раз, подчеркнул руководитель организации.

Роботизированные системы «Технорэда» применяют на 148 российских предприятиях. В Москве и Подмосковье находятся 45 из них.

«Однако на этом мы не останавливаемся и постоянно расширяем географию присутствия», — обратил внимание Лукин.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В марте московская компания внедрила роботизированного оператора станка на одном из заводов в Челябинской области. Благодаря этому удалось полностью автоматизировать процесс обработки двух токарных станков с ЧПУ. Они изготавливают пять серийных деталей разных размеров. Внедрение роботизированного оператора повысило производительность участка на 8% и устранило возможность брака из-за человеческого фактора.

Компания «Технорэд» работает с 2019 года. Ее специализация — разработка и производство роботизированных систем, которые позволяют автоматизировать производство в разных промышленных отраслях.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2022 году «Технорэд» увеличил производство роботизированных систем на 275% в сравнении с 2021 годом и произвел почти 150 подобных изделий. Компания собирается увеличить этот показатель в два раза к концу текущего года.

Продукцию московского производителя покупают не только в России, но и в странах СНГ. «Технорэд» планирует выйти на рынок дружественных РФ стран.

Благодаря размещению промышленных площадок в Москве инвесторы получают доступ к крупным сбытовым рынкам, развитой инфраструктуре, а также помощь от города. В столице предусмотрены более 20 мер поддержки для инвесторов, в том числе субсидии и целевые займы.