Москва 07 июня 2023, 07:24 Овчинский: московская компания по производству фильтров для сахарных заводов вдвое увеличила выпуск продукции

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Московский производитель нетканых материалов компания «Монтем» в первом квартале 2023 года выпустила 50 тысяч фильтров, предназначенных для сахарных заводов. Это в два раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что инструменты поддержки, которые предлагают власти российской столицы, создают для предпринимателей благоприятный инвестиционный климат и позволяют им расширять и модернизировать свои производства.

«Столичный производитель нетканых материалов „Монтем“ с января по апрель текущего года выпустил более 50 тысяч фильтров для предприятий по изготовлению сахара. Это почти столько же, сколько произвели за весь 2022 год, тогда здесь выпустили 75 тысяч единиц такой продукции», — рассказал Овчинский.

В планах компании до конца года довести объем выпуска своей продукции до 100 тысяч фильтров и передать их заказчикам. Продукцию компании «Монтем» сахарные заводы используют для очищения сока специальных сортов свеклы или тростника, из которого потом изготавливают сахар.

«Мы выпускаем и поставляем сахарным заводам полотна и готовые фильтровальные мешочки для проточной фильтрации толщиной 10, 25, 50 и 100 микрон. Наши полотна соответствуют техническим требованиям производителей сахара», — рассказала генеральный директор компании «Монтем» Елена Капитанова.

Власти Москвы создали условия для развития всех видов бизнеса вне зависимости от объемов их производства. Размещение на столичных площадках открывает инвесторам доступ к крупнейшим рынкам сбыта, инфраструктуре, а также системе поддержки со стороны властей города.

Сегодня предприниматели могут воспользоваться более чем 20 различными мерами, включая субсидии и целевые займы для расширения своего производства.