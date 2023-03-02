Москва 02 марта 2023, 08:21 Овчинский: московская компания обеспечит российские медучреждения хирургической титановой сеткой

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Московский производитель обеспечит российские медучреждения титановой сеткой для хирургической пластики мягких тканей. Это собственная разработка компании, на которое уже получено регистрационное удостоверение, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Речь идет о столичном предприятии «ЭлТИ», которое на данный момент находится на стадии договоренностей с российскими медицинскими учреждениями о поставках своей продукции.

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Титановая сетка, производимая компанией, выполняет роль соединительной ткани — импланта. Она применяется при проведении хирургических операций, при лечении заболеваний и травм органов брюшной полости, а также в гинекологии и ортопедии. Ее отличие от традиционных полипропиленовых сетчатых имплантов заключается в высокой биосовместимости, что снижает риск отторжения материала.

По словам гендиректора компании Антона Овчинникова, мощности предприятия позволяют выпускать до семи тысяч изделий в год.

«Помимо этого, параллельно ведется работа по получению регистрационного удостоверения на шовный материал из титана. Он может быть использован для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий», — рассказал глава «ЭлТИ».

Сегодня в столице действуют более 200 предприятий, которые производят медицинские изделия и лекарственные препараты. Как отметил глава столичного департамента, они продолжают расширять ассортимент современной высокотехнологичной продукции медицинского назначения.

«Во многом это стало возможным благодаря поддержке предприятий в виде налоговых льгот, субсидий, льготных займов и других инструментов. Важную роль также оказывает благоприятный инвестклимат и развитая инфраструктура», — пояснил Овчинский.

Компания — производитель титановой сетки является резидентом столичной биомедицинской площадки «Мосмедпарк», которая управляется технопарком «Строгино». На территории площадки расположены медицинские и фармацевтические производства, испытательные лаборатории, центры клинических исследований.

Предприятие входит в состав участников Московского инновационного кластера, благодаря чему пользуется финансовой поддержкой городских властей. В частности, ему был выделен грант на сумму порядка 300 тысяч рублей для покупки необходимого оборудования.

Одно из эффективных решений площадки — сервисная платформа МОСМЕДЛАБ. Она представляет собой центр единого окна, которые помогает производителям медицинских изделий и препаратов проходить все необходимые процедуры для регистрации разработки, начиная от токсикологии, клинических и доклинических исследований до физико-технических испытаний и подготовки необходимых документов.