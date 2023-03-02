02 марта 2023, 08:21
Овчинский: московская компания обеспечит российские медучреждения хирургической титановой сеткой
Московский производитель обеспечит российские медучреждения титановой сеткой для хирургической пластики мягких тканей. Это собственная разработка компании, на которое уже получено регистрационное удостоверение, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Речь идет о столичном предприятии «ЭлТИ», которое на данный момент находится на стадии договоренностей с российскими медицинскими учреждениями о поставках своей продукции.
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Титановая сетка, производимая компанией, выполняет роль соединительной ткани — импланта. Она применяется при проведении хирургических операций, при лечении заболеваний и травм органов брюшной полости, а также в гинекологии и ортопедии. Ее отличие от традиционных полипропиленовых сетчатых имплантов заключается в высокой биосовместимости, что снижает риск отторжения материала.
По словам гендиректора компании Антона Овчинникова, мощности предприятия позволяют выпускать до семи тысяч изделий в год.
«Помимо этого, параллельно ведется работа по получению регистрационного удостоверения на шовный материал из титана. Он может быть использован для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий», — рассказал глава «ЭлТИ».
Сегодня в столице действуют более 200 предприятий, которые производят медицинские изделия и лекарственные препараты. Как отметил глава столичного департамента, они продолжают расширять ассортимент современной высокотехнологичной продукции медицинского назначения.
«Во многом это стало возможным благодаря поддержке предприятий в виде налоговых льгот, субсидий, льготных займов и других инструментов. Важную роль также оказывает благоприятный инвестклимат и развитая инфраструктура», — пояснил Овчинский.
Компания — производитель титановой сетки является резидентом столичной биомедицинской площадки «Мосмедпарк», которая управляется технопарком «Строгино». На территории площадки расположены медицинские и фармацевтические производства, испытательные лаборатории, центры клинических исследований.
Предприятие входит в состав участников Московского инновационного кластера, благодаря чему пользуется финансовой поддержкой городских властей. В частности, ему был выделен грант на сумму порядка 300 тысяч рублей для покупки необходимого оборудования.
Одно из эффективных решений площадки — сервисная платформа МОСМЕДЛАБ. Она представляет собой центр единого окна, которые помогает производителям медицинских изделий и препаратов проходить все необходимые процедуры для регистрации разработки, начиная от токсикологии, клинических и доклинических исследований до физико-технических испытаний и подготовки необходимых документов.
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