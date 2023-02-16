Москва 16 февраля 2023, 08:27 Овчинский: московская компания будет выпускать до 100 тысяч базовых станций в год для IIoT

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Московская компания «АТБ Электроника» выпустила первую 1000 базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT) собственной разработки. Мощности производства разработчика и производителя электроники позволят делать до 100 тысяч станций в год, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

IIoT представляет собой систему устройств и датчиков, которые позволяют собирать и визуализировать информацию о работе оборудования на предприятии, а также в онлайн-режиме контролировать процесс производства.

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Овчинский отметил, что линейка московских предприятий, работающих с электроникой, ежегодно пополняется современной продукцией. В регионе все чаще стали использовать актуальные электронные устройства для цифровизации и модернизации в промышленности.

Столичная компания «АТБ Электроника» в этом году выпустила первую тысячу базовых станций для промышленного интернета вещей собственной разработки. За год мощности предприятия позволят выпустить до 100 тысяч таких изделий. Владислав Овчинский руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Линейка включила в себя базовые станции для применения в различных форматах. Речь идет о встраиваемых модулях, портативных базовых станциях в корпусе с подключением по USB и магистральных станциях. Последние отправят на производство во втором квартале 2023 года. Другая продукция уже готова к выпуску.

Устройства полностью создали в столице на собственных мощностях компании. Работа подобных предприятий в Москве дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, огромному пулу системной и антикризисной поддержки со стороны властей и развитой промышленности.

По словам исполнительного директора компании «АТБ Электроника» Романа Дементьева, создание собственных изделий для IIoT компания начала еще два года назад. Для этого специалисты разработали необходимые в работе модемы, датчики, промышленные мини-компьютеры и процессорные модули.

«Большинство изделий готовы к серийному выпуску, а первые партии промышленных мини-компьютеров уже произведены. В течение прошлого года все изделия линейки IIoT были переведены на доступную элементную базу», — подчеркнул Дементьев.

Московское правительство оказывает финансовую поддержку предприятиям, планирующим внедрять IT-решения в производство. Сейчас им доступен льготный заем до 300 миллионов рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.