Москва 28 февраля 2023, 08:25 Овчинский: модернизация нефтехранилища началась на Московском НПЗ РИА «Новости»

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На Московском нефтеперерабатывающем заводе стартовало обновление парка резервуаров для хранения сырья и готовой продукции. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что оптимизация проходит в рамках комплексной модернизации производства, которая началась еще в 2011 году, когда предприятие вошло в состав компании «Газпром нефть».

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По словам Овчинского, обновление нефтехранилища на МНПЗ позволит усовершенствовать инфраструктуру всей системы хранения, а также заменить более 40 технологических объектов.

«Сегодня на предприятии обновлено 80% технологических установок, модернизирован комплекс отгрузки топлива в автомобильный и железнодорожный транспорт», — уточнил руководитель Департамента.

Пока на заводе завершают основную стадию строительно-монтажных работ первых резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов. Их поставят вместо устаревших емкостей для мазута.

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Важно, что конструкции полностью герметичны, а это значит, что пары нефтепродуктов не смогут попасть в атмосферу. Корпуса объектов изготовили из особой стали с антикоррозийным покрытием. Этот материал устойчив к образованию трещин и перепаду температур.

Новые резервуары оснастят современными системами мониторинга, комплексами противоаварийной и противопожарной защиты. Материалы и оборудование поставляют отечественные производители.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер обратил внимание, что внедрение современных технологий повышает эффективность переработки нефти на заводе.

«Активное обновление производственного оборудования, инфраструктуры хранения и отгрузки топлива позволяет обеспечивать полный комплекс мер для надежного и безопасного хранения произведенного топлива», — подчеркнул он.

По словам Зубера, все это играет значение для своевременного снабжения рынка нефтепродуктами в необходимых объемах.

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Комплексная модернизация МНПЗ завершится в 2025 году, после этого он перейдет на глубокую переработку нефти. Это максимально повысит эффективность производства. На заводе можно будет получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива из нефтяных остатков. Кроме того, это позволит отказаться от производства мазута.