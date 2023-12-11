Москва 11 декабря 2023, 07:25 Овчинский: компания Москвы начала производство материнских плат на отечественных процессорах Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Известная на рынке под брендом NexTouch московская компания «Некс-Т» приступила к серийному производству разработанных материнских плат с поддержкой отечественных процессоров «Элвис» и «Байкал». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в следующем году фирма выпустит около 30 тысяч экземпляров для собственного использования

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Компания «Некс-Т» является резидентом особой экономической зоны российской столицы «Технополис-Москва» и входит в число крупнейших российских производителей ЖК-дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов.

Ежемесячно с конвейера фирмы выходят до четырех тысяч единиц устройств 45 различных типов.

«Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах», — заявил Овчинский.

Министр добавил, что материнскую плату изначально разрабатывали под российские процессоры

Размещенный в Зеленограде завод компании уже работает и выпускает свою продукцию. В следующем году «Некс-Т» переведет большую часть объема выпуска материнских плат на производственные линии площадки «Печатники». Годовой объем выпуска составит 30 тысяч единиц.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что предприятие планирует закрыть прежде всего собственные нужды.

«Производственные площади компании это позволяют — в 2023-м на территории „Печатников“ она получила дополнительно 1,4 тысячи квадратных метров. Общая площадь производства резидента сегодня составляет 3,5 тысячи квадратных метров», — подчеркнул он.

При разработке плат компания «Некс-Т» фокусировалась на максимальной локализации продукции поделился генеральный директор фирмы Владимир Крикушенко.

«Спрос на российские материнские платы велик: сейчас в предзаказе порядка 20 тысяч устройств, в процессе переговоров еще несколько проектов объемом до 50 тысяч штук в год», — добавил он.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, куда входят шесть площадок: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево» общей площадью 275 гектаров.

Там размещаются высокотехнологические производства компаний-резидентов, которым доступен льготный режим предпринимательской деятельности.

«Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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