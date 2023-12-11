11 декабря 2023, 07:25
Овчинский: компания Москвы начала производство материнских плат на отечественных процессорах
Известная на рынке под брендом NexTouch московская компания «Некс-Т» приступила к серийному производству разработанных материнских плат с поддержкой отечественных процессоров «Элвис» и «Байкал». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что в следующем году фирма выпустит около 30 тысяч экземпляров для собственного использования
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Компания «Некс-Т» является резидентом особой экономической зоны российской столицы «Технополис-Москва» и входит в число крупнейших российских производителей ЖК-дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов.
Ежемесячно с конвейера фирмы выходят до четырех тысяч единиц устройств 45 различных типов.
«Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах», — заявил Овчинский.
Министр добавил, что материнскую плату изначально разрабатывали под российские процессоры«Элвис» и «Байкал», чтобы обеспечить независимость российского аппаратного обеспечения.
Размещенный в Зеленограде завод компании уже работает и выпускает свою продукцию. В следующем году «Некс-Т» переведет большую часть объема выпуска материнских плат на производственные линии площадки «Печатники». Годовой объем выпуска составит 30 тысяч единиц.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что предприятие планирует закрыть прежде всего собственные нужды.
«Производственные площади компании это позволяют — в 2023-м на территории „Печатников“ она получила дополнительно 1,4 тысячи квадратных метров. Общая площадь производства резидента сегодня составляет 3,5 тысячи квадратных метров», — подчеркнул он.
При разработке плат компания «Некс-Т» фокусировалась на максимальной локализации продукции поделился генеральный директор фирмы Владимир Крикушенко.
«Спрос на российские материнские платы велик: сейчас в предзаказе порядка 20 тысяч устройств, в процессе переговоров еще несколько проектов объемом до 50 тысяч штук в год», — добавил он.
ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, куда входят шесть площадок: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево» общей площадью 275 гектаров.
Там размещаются высокотехнологические производства компаний-резидентов, которым доступен льготный режим предпринимательской деятельности.
«Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Промышленность
Москва 2023
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