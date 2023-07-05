Москва 05 июля 2023, 07:25 Овчинский: компания из Москвы разработала комплекс для проведения выездных диспансеризаций Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания запустит производство комплексов для проведения выездных диспансеризаций. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В Москве на сегодняшний день свыше 100 предприятий занимаются выпуском медицинских изделий, в том числе для телемедицины. Компания ООО «Нобилис» разрабатывает и производит средства для мониторинга здоровья. Новый мобильный комплекс для проведения выездных диспансеризаций уже протестировали и готовят к серийному выпуску.

Переносное устройство весит около 20 килограммов и выполняет большинство функций для проведения медосмотров. Благодаря его компактности пройти предрейсовое или предсменное обследование можно в любом удобном месте. Владислав Овчинский

Овчинский уточнил, что за год предприятие собирается выпускать не меньше подобных 100 комплексов. А первые 10 устройств заказчики получат уже осенью 2023 года.

В информационную базу комплекса предварительно загружают данные сотрудников. После этого изделие оперативно устанавливает личность обследуемого и снимает показания.

Устройство может с легкостью определить температуру тела, рост, массу, артериальное и глазное давление. Также оно снимает ЭКГ, проводит спирометрию. После обследования полученные данные передают в медицинскую информсистему (МИС). Разработчики продумали полностью автоматизированный процесс. Это позволяет в максимально сжатые сроки проводить плановые обследования.

На сегодняшний день компания сделала 10 видов комплексов для медосмотров, которые используют порядка 600 предприятий по всей России. Генеральный директор Сергей Чинилов отметил, что «Нобилис» работает на рынке более шести лет. До 2023 года флагманами предприятия были дистанционные комплексы предрейсовых, предсменных, послерейсовых и послесменных медосмотров.

«Полученный и проанализированный опыт мы трансформировали и разработали расширенный комплекс для проведения выездных диспансеризаций», — пояснил он.

Так они смогли закрыть потребность рынка в автоматизированном сборе информации и ее переносе в Единую государственную информационную систему в медицинской сфере.

«Это позволяет избегать ошибок ручного ввода и сократить количество рутинных операций у медработников», — добавил гендиректор.