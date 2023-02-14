Москва 14 февраля 2023, 08:27 Овчинский: к столичному проекту «Банк технологий» присоединились ведущие вузы страны

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Новый раздел добавили на сайт столичного сервиса «Банк технологий». В нем представили инновационные решения ведущих вузов страны, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичные предприниматели при помощи «Банка технологий» могут оперативно подбирать необходимые технические средства, новое программное и аппаратное обеспечение и другие решения, которые помогают оптимизировать и развивать производство.

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«Мы активно работаем над расширением ассортимента и функционалом „Банка технологий“, чтобы как можно больше производителей могли представить свои разработки, а промышленники найти подходящие им инструменты для развития производства», — подчеркнул Овчинский.

В 2023 году, по его словам, в сервис добавили раздел «Перспективные технологии». В нем ведущие вузы страны могут разместить свои решения. Сейчас там уже есть девять высокотехнологичных инструментов от трех институтов.

«Планируется, что в ближайшее время раздел дополнится еще 14 разработками от шести учебных заведений», — добавил Овчинский.

Инструменты представили МТУСИ, Институт общей физики имени Прохорова РАН и Московский политех.

Одной из новинок стала «Система интеллектуальной видеоаналитики»: она помогает оперативно собирать и обрабатывать данные в автоматическом режиме. Детектор можно использовать на любом промышленном предприятии в ряде сфер. Например, для идентификации сотрудников или обнаружения нарушения правил ношения средств индивидуальной защиты. Он также будет полезен при создании тепловой карты помещения, обработки данных об автомобилях и других целей.

Разработка «Технология беспилотной перевозки грузов на закрытых территориях» позволит создать динамическую цифровую карту дорожного движения. С ее помощью можно подобрать и автоматизировать передвижение беспилотного транспортного средства.

«Лаборатория виртуальной реальности» — новика, представляющая собой специальные очки виртуальной реальности. Благодаря им сотрудников учат работать на сложном дорогостоящем оборудовании. Разработка помогает избежать ошибок и поломки техники, а также позволяет обучать на расстоянии.

В «Банке технологий» на сегодняшний день представлено свыше 250 решений от более чем 150 компаний. Заявку на размещение информации о разработке можно оставить на странице «Банка технологий» и дождаться обратной связи от специалиста.

Компанию добавят в реестр, если решение является отечественным и актуально для внедрения на промышленных предприятиях столицы.