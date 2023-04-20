Москва 20 апреля 2023, 07:23 Овчинский: инженеры смогут повысить квалификацию на 13 курсах по направлению «Микроэлектроника и фотоника» Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

Читать 360tv в

Инженеры в Москве могут повысить квалификацию на 13 курсах по направлению «Микроэлектроника и фотоника», открытых на базе Московской технической школы (МТШ). О новых образовательных возможностях рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава департамента отметил, что в столице функционируют 48 предприятий в сфере микроэлектроники и фотоники, на которых работают более 10 тысяч человек. Создание профильного направления обучения Овчинский назвал стратегическим решением.

Реклама

«На данный момент столичным инженерам доступно 13 курсов, которые призваны повысить квалификацию специалистов, занятых разработкой в области микроэлектроники и фотоники, а также направлены на подготовку специалистов в области разработки передовых отечественных микропроцессорных технологий и систем, квантовой и оптической электроники, системного и прикладного ПО», — пояснил Овчинский.

Проректор РТУ МИРЭА Александр Рагуткин подчеркнул, что развитие этих направлений важно для России. Механизм повышения квалификации, предложенный МТШ, позволит обеспечить качественный результат. Это положительно повлияет на предприятия Москвы и на российскую промышленность в целом, отметил он.

Соглашение о подготовке кадров с МТШ подписали в прошлом году. По итогам обучения, которое доступно всем промышленным предприятиям столицы, слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Москва предоставляет компаниям субсидию, которая на 95% покрывает расходы на обучение.

Партнерами программы выступил ряд столичных университетов, в разработке направления участвовали ведущие научные институты Москвы.