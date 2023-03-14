Москва 14 марта 2023, 08:23 Овчинский анонсировал проведение более 13 международных бизнес-миссий от Центра «Моспром» Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Промышленные предприятия Москвы до конца года смогут принять участие более чем в 13 международных бизнес-миссиях, организованных Центром «Моспром». Для участников подготовят выездные мероприятия и онлайн-встречи с зарубежными партнерами. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что бизнес-миссии помогут московским компаниям увеличить поставки своей продукции и расширить ассортимент уже экспортируемых товаров на рынках дружественных стран.

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«Для поддержки развития внешнеэкономической деятельности центр „Моспром“ проведет более 13 бизнес-миссий до конца года. Принять участие в них могут представители промышленного сектора и агропромышленного комплекса», — отметил Овчинский.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавил, что в рамках байерской программы столичные предприниматели проведут переговоры с закупщиками из дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран.

С продукцией московских компаний ознакомятся и представители Сенегала, Малайзии и Филиппин. Ожидается, что всего пройдет более тысячи переговоров о поставках товаров московского производства на зарубежные рынке.

Выездные бизнес-миссии состоятся в мае и июне. Московские производители продуктов питания посетят Азербайджан и Индию. Еще один летний выезд запланирован в Белоруссию.

Для представителей промышленного сектора организуют онлайн-переговоры с партнерами из стран Юго-Восточной Азии, а также дистанционные встречи с байерами из Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин.

Осенью выездные бизнес-миссии продолжаться: для производителей промышленного оборудования организуют пять поездок и две — для компаний агропромышленного комплекса.

Подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы Центр «Моспром» изучает все целевые рынки сбыта дружественных стран и помогает столичным предпринимателям разрабатывать эффективную стратегию для экспортных поставок своих товаров.

Байерская программа помогает производителям находить контрагентов и потенциальных покупателей за рубежом, а также обеспечивает участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.

В прошлом году при помощи Центра «Моспром» производители несырьевой продукции нашли новых покупателей своих товаров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.