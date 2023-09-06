Москва 06 сентября 2023, 12:28 Около 150 столичных компаний представляют продукцию на международной выставке «Интерткань» Овчинский: 150 компаний представляют продукцию на выставке «Интерткань» в Москве Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве стартовала 14-я международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань-2023. Осень». Около 150 компаний представляют свою продукцию в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ткани, ленты и текстиль: на выставке представляют лучшее

Глава департамента назвал выставку важным отраслевым событием, на котором профессионалы смогут обмениваться опытом, находить новых партнеров и инвесторов.

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«В выставке принимают участие около 800 компаний из 12 стран мира, 148 из них представляют Москву. Предприятия презентуют текстильные материалы, трикотажные полотна, комплектующие, фурнитуры, домашний и технический текстиль, а также нетканые материалы», — сообщил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Одним из участников является столичная группа текстильных компаний Solstudio Textile Group. На выставке свою продукцию предприятие выставляет не впервые. В этом году группа компаний покажет коллекцию текстильных рисунков сезона осень-зима 24/25, образцы печати, а также аксессуары и домашний текстиль. Основатель компании Александра Калошина выступит с лекцией.

Бренды Wellsize и GREK Plisse Gofre презентуют на выставке плиссированную и гофрированную ткани, а производитель лентоткацкой продукции «ФИ-текс» на выставке представляет резинки, ленты, шнуры и канты.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Вторая по величине

«Интерткань-2023. Осень» проходит под эгидой Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и при поддержке Минпромторга РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты России. Выставку планируют посетить около 17 тысяч человек.

Президент СОЮЗЛЕГПРОМ Андрей Разбродин заявил, что в 2023 году «Интерткань» станет второй по величине текстильной выставкой в Европе.

«Выросло число участников, расширилась география стран и количество задействованных площадок. Интерес к нашему мероприятию постоянно растет», — заявил Разбродин.