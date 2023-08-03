Москва 03 августа 2023, 11:23 Объем выпуска продукции столичного производителя ортезов вырос на 30%

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За первые шесть месяцев 2023 года московский разработчик и производитель ортезов из термопластика «Айэмти» выпустил на 30% продукции больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В Москве на сегодняшний день производством лекарств, медоборудования и изделий занимаются более 200 промышленных предприятий. Овчинский отметил, что они выпускают как противовирусные препараты, так и специализированную мебель, а также телемедицинские комплексы, товары для стомированных, маломобильных и тяжелобольных пациентов.

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«Предприятия города предлагают также современные решения для нормализации двигательной функции при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Столичная компания „Айэмти“ за первые шесть месяцев 2023-го нарастила объем выпуска изделий на 30% по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

Такой рост объяснить просто — он связан с системным расширением ассортимента компании. Если в 2019 году на потоке производства было представлено шесть изделий, то сейчас в каталоге их уже 17.

Наращивает предприятие и объемы экспорта: оно уже заключило контакты на поставку с Турцией, Израилем, Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Францией. В планах — сотрудничество с Иорданией, ОАЭ, Катаром, Египтом и Эквадором.

Координатор отдела продаж «Айэмти» Юлия Чайка назвала ортез инновационным решением. Оно значительно облегчает процесс как лечения, так и реабилитации.

«В нашем ассортименте изделия локализаций верхних и нижних конечностей, а также для корсетирования», — уточнила Чайка.

По ее словам, на сегодняшний день продукцией компании все больше интересуются многие российские медучреждения. За рубежом ее качество оценили высоко и отметили, что «Айэмти» предоставила возможность работы с медизделиями, аналогов которым за границей нет.

Ортезы стали современной альтернативой классической гипсовой повязке. Изделия столичного предприятия делают из низкотемпературного пластика с покрытием из вспененного полиуретана. Они предназначены для лечения сломанных, поврежденных и деформированных конечностей.

Вес у ортезов небольшой, что позволяет пациенту совершать водные процедуры. Их легко накладывать и моделировать. Кроме того, в ортезе можно проходить рентгенологические исследования.

В Москве создали комфортные условия для бизнеса, благодаря которым возможность развиваться есть и у крупных, и у средних, и у малых предприятий.

Размещенные в столице промплощадки открывают инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре. Нельзя забывать и о большом спектре системной поддержки, оказываемой городом. Для предприятий действуют более чем 20 мер, в числе которых — субсидии и целевые займы, а также ряд антикризисных инструментов.

Поддержку экспортерам оказывают и на цифровой платформе «Мой экспорт»: бесплатно консультируют, предоставляют аналитику и помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, обучают онлайн и предлагают другие возможности для развития.

Платформа работает в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Всего в Москве работает почти 4000 промышленных площадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары — от одежды и обуви до медицинского оборудования и сложной техники.