Москва 18 июля 2023, 19:36 Нескучные истории и скетч-зарисовки. Новый формат экскурсий запустили в Капотне Пресс-служба Московского НПЗ

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Московский нефтеперерабатывающий завод и Музей Москвы запустили новый формат экскурсий в Капотне. Посетителей ждут нескучные истории и скетч-зарисовки в компании художницы и дизайнера «Пушкинский.Ю» Марии Кашминой.

Капотня стала одним из героев музейного проекта «Москва без окраин» как индустриальный район с интересной историей и разнообразной архитектурой. Она кажется обычным спальным районом столицы, но на самом деле в документах Капотня впервые упоминается еще в XIV веке как село Капотненское. Район изучают студенты вузов Юго-Восточного административного округа Москвы.

Пресс-служба Московского НПЗ

Во время двухчасовой прогулки участники скетчинг-экскурсий увидят главные природные, архитектурные и промышленные достопримечательности Капотни. Скетчинг — это техника быстрого рисования. В районе много вдохновляющих на творчество локаций: зеленый парк с озерными чайками и травяными лягушками на набережной Москвы-реки, уютные жилые кварталы 1930-1950-х годов, модернистский Дворец культуры с настоящим садом и лебединый заводской пруд Московского НПЗ.

Пресс-служба Московского НПЗ

За два часа можно узнать и увидеть самое интересное про Капотню и даже нарисовать полюбившиеся места. Каждому участнику дают набор для скетчинга: альбом, карандаши и специальные маркеры.

Пресс-служба Московского НПЗ

Экскурсия стартует у заводского пруда, который в народе называют лебединым. После встречи с пернатыми звездами района посетителей ждет архитектура. Здесь можно встретить малоэтажную сталинскую застройку.

«На фасадах этих домов мы можем увидеть небольшие декоративные элементы, например, видите, там под окнами, под некоторыми окнами, такие белые цветочные розетки», — рассказал экскурсовод Музея Москвы Андрей Клюев.

Эти элементы — не привычная лепнина, а железный декор, умело выкрашенный белой краской. Внешне его не отличить от типичной розетки.

Пресс-служба Московского НПЗ

С архитектуры экскурсия переходит на спорт и музыку. В местной футбольной школе карьеру начинали братья-футболисты Березуцкие, а в здешней музыкальной школе учился первый вокалист «Арии» Валерий Кипелов.

«Уже не первый раз участвую в таких мероприятиях — это экскурсии по Капотне, которые организовывает нефтеперерабатывающий завод в рамках культурно-просветительских мероприятий, для того чтобы познакомить с Капотней. Ведь Капотня очень сильно преобразилась и стала одним из красивейших районов города. Очень важно, чтобы на этот район обратили внимание москвичи, а может быть, даже и гости столицы», — отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Пресс-служба Московского НПЗ

Изучить все: от архитектуры до природы — можно, прокатившись по обновленной набережной на самокатах или велосипедах. А в парке Капотни установили современные стенды, позволяющие узнать об обитающих в районе лисах, ондатрах и чайках.

«Это третий сезон экскурсий, который проводят Московский НПЗ и Музей Москвы. С каждым годом проект становится все популярнее, в нем участвуют сотни жителей. И это часть программы социальных инвестиций компании „Газпром нефть“ „Родные города“, которая включает поддержку спорта, образования, благоустройства, развитие района Капотня и вот таких просветительских проектов», — рассказал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ Пресс-служба Московского НПЗ

Экскурсия завершается на шезлонгах в парке. Здесь можно отдохнуть и дорисовать наброски — тогда красота останется не только вживую, но и на бумаге.