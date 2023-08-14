Москва 14 августа 2023, 17:27 Навигационный прибор для станции «Луна-25» разработали в Москве Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Прибор столичного производства обеспечит автоматической станции «Луна-25» высокую точность полета в космическом пространстве и посадки в трудных условиях Южного полюса Луны. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Луну-25» запустили к естественному спутнику Земли 11 августа. Это первая в истории современной России автоматическая станция, отправленная на Луну для исследования и практического использования спутника, а также околоземного пространства. Предыдущую миссию выполнила советская станция 45 лет назад.

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Перед запуском столичному Научно-производственному центру автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина поставили задачу в кратчайшие сроки создать полностью российский прибор, сказал Овчинский.

«Так, был разработан инерциальный блок „Биус-Л“, который предназначен для определения ориентации и ускорений при помощи оптоволоконных гироскопов и акселерометра», — отметил глава столичного департамента.

Овчинский подчеркнул, что устройство построили полностью на отечественных комплектующих, включая электронику. Кроме того, в НПЦАП разработали интегрированную инерциально-спутниковую систему управления для разгонного блока «Фрегат», который вывел «Луну-25» на траекторию полета.

«Система управления РБ „Фрегат“ обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению космических аппаратов на целевые орбиты или отлетные от Земли траектории. Для „Фрегата“ это 117 пуск в истории», — рассказал заместитель генерального конструктора Александр Сапожников.

На сегодняшний день в Москве работает более 30 крупных и средних организаций ракетно-космической отрасли. В них трудятся около 30 тысяч работников, отвечающих в том числе за комфортное пребывание космонавтов в околоземном пространстве. Столичные ученые, инженеры и конструкторы разрабатывают и производят ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты, комплектующие, электронику, специальную краску для летательных аппаратов, зеркала для антенн, а также питание и одежду для космонавтов.

Всего в Москве работает почти четыре тысячи промышленных площадок. На этих предприятиях трудятся более 720 тысяч человек. При этом каждый год в городе открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также приблизительно 100 малых.