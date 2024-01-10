Москва 10 января 2024, 11:25 «МТШ» запустила два курса по аддитивному производству для медпромышленности Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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«Московская техническая школа» в партнерстве с Первым МГМУ имени И. М. Сеченова открыла два курса по аддитивному производству изделий для медицинской промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил значимую роль, которую аддитивные технологии играют в медицинской промышленности. По словам Овчинского, они позволяют создавать сложные и анатомически точные решения с учетом индивидуальных потребностей врачей и пациентов. В качестве примера использования таких технологий министр правительства Москвы назвал протезы и имплантаты для стоматологии, краниальной, челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии.

«„Московская техническая школа“ предлагает столичным промышленникам два курса по производству изделий медицинского назначения методом 3D-печати. Их разработали и открыли совместно с экспертами Сеченовского Университета», — рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Одной из этих образовательных программ стал дистанционный курс «Применение аддитивных технологий в создании медицинских изделий: теоретические основы», рассчитанный на 18 академических часов. Его слушатели познакомятся с теорией 3D-производства и материалами для печати, получат информацию о специальном программном обеспечении и оборудовании для создания медицинских изделий.

Вторая программа, «Применение аддитивных технологий: печать изделия по индивидуальному проекту», очно-дистанционная, рассчитанная на 30 академических часов. Ее слушатели смогут освоить практические знания для выпуска изделия по индивидуальному проекту с применением современных технологий.

После завершения обучения участникам выдадут удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Мы видим огромный потенциал в подготовке инженеров для применения аддитивных технологий в медицине. 3D-печать позволяет наладить массовое производство элементов с уникальными характеристиками, которые часто невозможно сделать традиционными методами формовки или обработки», — обратил внимание директор Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Дмитрий Телышев.

По его словам, использовать такие технологии можно при производстве специальных изделий и разработке персонализированной стратегии лечения, в том числе для создания искусственных органов для апробации модифицированных способов диагностики и терапии.

«Московская техническая школа» — проект столичного правительства, созданный в 2021 году. За время работы «МТШ» здесь подготовили более 2,1 тысячи инженеров.

Сотрудникам предприятий доступны свыше 140 программ повышения квалификации. «Московская техническая школа» предлагает восемь общих направлений: «Аддитивные технологии», «Беспилотный транспорт», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Промышленный дизайн», «Робототехника и сенсорика», «Технологии связи», «Передовые химические технологии». Также в «МТШ» есть четыре специальных направления: «Бережливое производство», «Охрана труда», «Промышленные практики» и «Технологии пищевой промышленности».