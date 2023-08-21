Москва 21 августа 2023, 20:38 «Моспром» проведет бизнес-миссию с байерами из Ирана для столичных предприятий Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичные предприятия примут участие в онлайн бизнес-миссии с байерами из Ирана, организованной центром «Моспром». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столичные компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество, отметил Овчинский. «Моспром» организовал бизнес-миссию с представителями Ирана, видя большой спрос заграничных партнеров на российскую продукцию, пояснил руководитель столичного департамента.

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В рамках мероприятия с 28 августа по 15 сентября 2023 года пройдут переговоры между московскими производителями и иранскими байерами, сообщил Овчинский. Столичные предприятия впервые получат возможность наладить контакты с партнерами из Ирана, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Основные задачи, которые мы ставим перед собой в рамках ближайшей бизнес-миссии, — это расширение географии поставок продукции на рынок Ирана и реализация совместных проектов», — рассказал Овчинский.

Представить свою продукцию иностранным покупателям при поддержке города смогут производители электрооборудования, изделий для косметологии, а также предприятия строительной, медицинской и других сфер. Например, компания «Смарт-оптикс», выпускающая контактные линзы, продемонстрирует свой продукт, чтобы заключить сотрудничество.

В Иране высокий процент распространенности такого заболевания, как кератоконус, сообщил генеральный директор компании Максим Рябенко. При таком недуге ухудшается качество зрения, а пациентам требуется серьезная ребилитация.

«Лучшим решением для коррекции зрения при этом заболевании являются склеральные линзы SKYLENS, производимые в нашей лаборатории SkyOptix», — отметил Рябенко.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Спец-Телеком» во время бизнес-миссии представит продукцию, способную конкурировать с оборудованием зарубежных вендоров, в том числе IP-АТС «Агат», системы записи и оповещения «СПРУТ» и «СПРУТ-Информ». По словам директора по маркетингу фирмы Ирины Штефан, у их продуктов есть преимущество не только по функциональным и ценовым характеристикам, но и по другим параметрам. Так, компания может поставлять кроссплатформенные решения под различные операционные системы.

«Подобные бизнес-миссии помогают найти надежных партнеров среди зарубежных предприятий, а также выйти на рынки дружественных стран», — добавила Штефан.

Специалисты «Моспрома» поддерживают столичный промышленный экспорт с 2019 года. Сотрудники центра изучают рисковый профиль и проводят аналитические исследования для выбора наиболее эффективной стратегии выхода на заграничные рынки.

В рамках байерской программы «Моспром», основываясь на конкретных экспортных потребностях, бесплатно помогает столичным компаниям искать контрагентов и вести переговоры с потенциальными покупателями за рубежом. Кроме того, центр обеспечивает участие московских предприятий в международных выставках и бизнес-миссиях.