Москва 12 июня 2023, 12:17 Москвичам рассказали о семейных детских экскурсиях Сервис Russpass приготовил для жителей Москвы пять семейных экскурсионных маршрутов Сайт мэра и правительства Москвы

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Горожан вместе с детьми ждут увлекательные экскурсии: от космических улиц столицы до заповедных троп «Царицына». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В туристическом сервисе Russpass появились пять семейных экскурсионных маршрутов в столице, по которым можно следовать в соответствии с ними или скорректировать прогулку на свое усмотрение.

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Для юных исследователей звездного неба

В маршруте «Космическая одиссея» представлены главные музеи и памятники, связанные с историей покорения космоса. Стартовая точка пути — монумент «Покорителям космоса» рядом со станцией метро «ВДНХ». В стилобате памятника расположен Музей космонавтики. Закончится прогулка у макета космического корабля «Буран» на ВДНХ.

Знакомство с культурой посещения музеев

Маршрут «Тропа знаний» продлится почти час. В начале предлагается посетить музей пинбола на Крымском Валу, а закончить путешествие можно в «Зеленой школе», расположенной в Парке Горького.

Познавательные выходные всей семьей

Во время прогулки по Переделкину, следуя маршруту «Дачная жизнь советских писателей», можно посетить Дом-музей Пастернака, Дом творчества писателей Переделкино, Дом-музей Чуковского, Музей-галерею Евтушенко. Завершить путь предлагается посещением Государственного мемориального музея Окуджавы.

Покормить белок и увидеть вековые деревья

Маршрут по музею-заповеднику «Царицыно» начинается от павильона «Миловида» у Верхнего Царицынского пруда. Во время экскурсии гости посетят грот со скульптурой нимфы — водяного божества. Далее можно зайти в павильон «Нерастанкино», а закончить маршрут можно у столетнего черешчатого дуба, который находится у входа в парк со стороны станции метро «Орехово».

Ископаемые монстры и Москва с высоты

Маршрут «Друзья, дети, суббота!» начинается в Дарвиновском музее на улице Вавилова. Детям представят чучела животных и движущихся динозавров. Фондохранилище Дарвиновского музея содержит свыше 400 тысяч экспонатов. На смотровой площадке на Воробьевых горах участники смогут насладиться шикарными видами столицы: посмотреть на сталинские высотки, Российскую академию наук, небоскребы Москва-Сити и даже Кремль.

Ранее свыше 40 тысяч школьников посетили экскурсии на предприятия НХП с начала года.