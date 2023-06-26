Москва 26 июня 2023, 08:48 Москвичам рассказали о преображении трех районов на юго-востоке города Собянин рассказал о развитии районов Печ­атники, Текстильщики и Южнопортовый в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Программа «Мой район» реализуется в районах Печатники, Текстильщики и Южнопортовый. За прошлые годы здесь улучшили транспортную обстановку, а также благоустроили общественные пространства и возвели социальные объекты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В трех районах в ЮВАО столицы с населением 265 тысяч человек реализуют проекты, благодаря которым жизнь людей становится комфортнее.

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Транспорт

По словам главы города, на юго-востоке, где плотная сеть железных дорог, продолжается развитие рельсового транспорта. В частности, восемь лет назад на базе Малого кольца Московской железной дороги (МЖД) создали МЦК. Для местных жителей стали доступны станции Угрешская и Дубровка. На станции метро «Печатники» построили транспортно-пересадочный узел, который объединил БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦД-2.

«В результате жители Печатников, Текстильщиков и Южнопортового могут экономить 20–30 минут, в том числе благодаря отсутствию необходимости пользоваться наземным транспортом. С удобными пересадками с БКЛ на другие линии можно не ехать в центр, а в соседние районы доезжать за пять минут», — отметил Собянин.

Благоустройство

В районе Печатники реконструировали Курьяновские очистные сооружения, чтобы избавить местных жителей от неприятных запахов. Это стало возможно благодаря перекрытию основных источников выбросов сероводорода и оснащению их высокомощными газоочистными установками. Обновили зеленую территорию вдоль улицы Гурьянова. Оборудовали спуски к воде и зоны отдыха, а также поставили скамейки и шезлонги. На дорожках поменяли покрытие и установили освещение.

Социальные объекты

Мэр добавил, что на юго-востоке для молодых семей, число которых растет, строят образовательные учреждения. За прошлые годы удалось открыть девять детских садов, рассчитанных на 1140 мест и две школы для 1375 учеников.