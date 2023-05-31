Москва 31 мая 2023, 13:30 Москвичам рассказали, как изменится территория промзоны «Южный порт» в столице Канатная дорога и длинная набережная появятся в бывшей промзоне «Южный порт» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Территорию бывшей промзоны «Южный порт» застроят жилыми и деловыми кварталами, а также культурными и соцобъектами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главного архитектора Сергея Кузнецова.

Промзону благоустроят

Для реализации масштабного проекта реорганизации промзоны столичные власти объединились с экспертами и бизнесменами. В ближайшие несколько лет в бывшей промзоне «Южный порт», помимо строительства жилой и деловой недвижимости, планируют благоустроить парк и обустроить многокилометровую набережную.

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В Печатниках на площади 644 гектара создадут «третий центр Москвы», равноценный Центральному административному округу и Большому Сити. Сейчас в промзоне расположены автосервисы, склады и множество пустырей.

«Этот район практически выключен из жизни города, но в будущем ситуация изменится. На берегу Москвы-реки появятся жилые кварталы, офисы, общественная застройка, а также набережная мирового уровня», — рассказал Кузнецов.

Создадут рабочие места

В промзоне построят формирующийся деловой центр особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря этому появятся рабочие места в высокотехнологичных сферах. Возле офисов разместят кафе, рестораны и магазины. Кроме того, на заброшенной территории возведут крупные жилые комплексы и разместят канатную дорогу до соседнего берега.

Также планируют построить пять школ на 3650 мест и такое же количество детских садов на 1750 воспитанников, пожарную часть и поликлиники.

По словам Кузнецова, есть идея превратить заброшенную железнодорожную ветку в линейный парк отдыха. В новых жилых комплексах появится собственный причал для яхт и лодок, а также понтонный бассейн под открытым небом.

На первой береговой линии построят парящий пешеходный мост, а внутри кварталов создадут искусственную речку, которая будет наполняться дождем и создавать острова с детскими и спортивными площадками, амфитеатром, местами для отдыха и пикников.

Ранее заммэра Ефимов рассказал, что в Москве реализуют 30 проектов комплексного развития территорий.