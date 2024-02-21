Москва 21 февраля 2024, 14:07 Москва выделила инвестору участок по льготной ставке для производства автодомов — Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

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Производственный корпус для выпуска домов на колесах откроется в Зеленограде. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта столица предоставила инвестору в аренду участок по льготной ставке — один рубль в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для развития промышленности и внутреннего туризма столица предоставила в аренду компании „Сэндтреккер“ земельный участок площадью один гектар в Зеленограде для размещения производства внедорожных домов на колесах. Благодаря реализации проекта на предприятии будет создано 50 рабочих мест», — уточнил Ефимов.

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Он добавил, что компания стала 28-м инвестором, которому город выделил землю по льготной ставке один рубль в год.

Предоставление участков по льготной ставке для развития производств — одна из мер поддержки бизнеса, действующая в столице с марта 2022 года. Благодаря ей инвесторы могут уменьшить расходы на создание рабочих мест и оперативно наладить выпуск значимой для города продукции.

Новое производство запустят в промышленной зоне «Восточная» Зеленограда, на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды земли заключили с компанией на пять лет. За этот срок инвестор должен возвести корпус площадью восемь тысяч квадратных метров и начать производство автодомов.

«Льготная ставка аренды земли будет действовать в течение всего срока договора», — отметил Гаман.

Компания с 2018 года занимается серийным выпуском автономных внедорожных кемперов. Производственные мощности предприятия позволяют изготавливать свыше 170 домов на колесах в год. Продукцию можно эксплуатировать как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье.

«Благодаря возведению нового завода компания сможет увеличить объемы производства почти в два раза и выпускать до 240 домов на колесах. Инвестиции в реализацию проекта составят 920 миллионов рублей», — сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам гендиректора предприятия Александра Крыжановского, благодаря аренде участка на особых условиях компания получит ряд преимуществ. Они позволят свести к минимуму расходы на реализацию проекта, снизить себестоимость продукции и повысить доступность домов на колесах для покупателей. Компания рассчитывает внести свой вклад в развитие туризма в России по итогам реализации масштабного инвестпроекта.