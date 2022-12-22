Москва 22 декабря 2022, 04:21 ❄️ Москва покрылась коркой льда. Замерзший дождь закрыл небо и превратил дороги в катки Ледяной дождь в Москве привел к отмене рейсов и превратил дороги в катки РИА «Новости»

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Ледяной дождь накрыл столицу и превратил дороги в сплошной каток. Под слоем льда оказался не только асфальт, но и дома, машины, детские площадки, деревья и сугробы. Особенно досталось московским аэропортам: непогода привела к задержке и отмене более 50 рейсов. Водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными и осторожными. Ледяной дождь продлится всю ночь, поэтому утром 22 декабря будет особенно скользко.

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Непогода пришла в столицу вечером в среду, 21 декабря. В Москве начал идти мокрый снег, а в некоторых районах жители увидели ледяной дождь. Он сразу же покрыл льдом все деревья и дороги. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями и видео.

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Некоторых жителей города привлек необычный блеск сугробов. Оказалось, что кучи снега тоже сковал замерзший дождь.

«Сугроб отсвечивает перламутром. Упадешь — в лепешку расшибешься», — отметила автор одного из роликов, появившихся в Сети.

Но больше всего пешеходов беспокоят дороги, по которым теперь крайне сложно идти. Одно неловкое движение — и можно попасть в травмпункт.

«Смотри, идет дождик, и сразу же все превращается в каток», — подчеркнула одна из прохожих.

«Невозможно пройти. Просто ад какой-то», — заявил другой пользователь,

Он снял на видео дороги у подъезда одного из жилых домов. На кадрах видно, что на асфальте нет ни одного места, где бы не было ледяной корки. Ходить по такому покрытию очень опасно.

Многим пассажирам столичных аэропортов пришлось отложить свои поездки из-за непогоды. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили или задержали порядка 50 рейсов. В соцсетях стали писать, что во Внукове гололед не дает трапам подъехать к самолетам, но позже эти сообщения опровергла пресс-служба аэропорта.

«[Эта] информация не верная. <…> Аэропорт работает в штатном режиме. Полосу в очередной раз обрабатывают химией», — заявили в воздушной гавани.

По Сети разошлись кадры из Шереметьево, где удалось заснять обледеневшие трапы самолетов и асфальт.

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Сейчас со льдом на улицах города борются сотрудники городских служб. О проведении работ сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

«Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Просим пешеходов быть аккуратнее на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — написала пресс-служба во «ВКонтакте».

С таким же призывом выступило и ГУ МЧС России по Москве. Ведомство выпустило штормовое предупреждение.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 19:00 21 декабря до 10:00 22 декабря в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, гололедица», — уточнили в главке.

В связи с гололедом Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до вечера четверга, 22 декабря. В Подмосковье — до 15:00.

Как пояснял «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода в столичном регионе резко изменилась из-за теплых воздушных масс. Осадки ожидаются в течение всей ночи.

Дождь и мокрый снег будут идти до конца недели. Умеренными они станут во второй половине дня в четверг. При этом москвичам пообещали довольно теплую погоду. Днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Похолодание вернется в город в понедельник, 26 декабря.