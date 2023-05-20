Москва 20 мая 2023, 17:25 Москва показала туристический потенциал на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2023» Москва продемонстрировала туристический потенциал гостям из стран Ближнего Востока Сайт мэра и правительства Москвы

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Туристический потенциал столицы для гостей из стран Ближнего Востока представили во время проведения форума в Казани. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Участники сессии «Россия — Ближний Восток: клиентский путь и создание нового туристического продукта» 19 мая на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2023» в Казани обсудили объем туристического потока из ближневосточных стран. Также они рассказали о специфике приема гостей из этого региона, которые составили треть всего турпотока в Москву из государств дальнего зарубежья за три месяца этого года.

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«Москва тесно взаимодействует с ближневосточной туротраслью. С начала этого года мы провели четыре зарубежные бизнес-миссии: в Иране, Катаре, Саудовской Аравии и Бахрейне. Столичная индустрия гостеприимства понимает запросы туристов из исламских стран и готова к их приему», — сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава комитета по туризму Евгений Козлов.

Сегодня больше 50 московских отелей от трех до пяти звезд развивают стандарты халяль-услуг. Для мусульман в гостиницах приготовили копии Корана и молитвенные коврики, а в меню шведского стола включили блюда со знаком «халяль». Москва также дает возможность туристам побывать в нескольких городах за одну поездку.

Туристическая отрасль — важная составляющая столичной экономики. В прошлом году в Москве приняли 18 миллионов гостей, что стало на миллион больше, чем в 2021-м. Прибыль от индустрии гостеприимства в 2022 году составила 879,1 миллиарда рублей, а доходы городского бюджета — 120,4 миллиарда рублей.

Ранее снижение цен на отдых в Турции оценили в «Объединении туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».