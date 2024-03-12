Москва 12 марта 2024, 11:23 Московское предприятие создало лазерный станок для высокоточной обработки деталей Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Инженеры столичного производителя «Лазеры и аппаратура» создали отечественные пятикоординатные лазерные станки для высокоточной обработки деталей, сложноконтурной резки и сварки. Предприятием, где установили первый в России такой станок, стал завод газотурбинных двигателей в Ярославской области. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В течение нескольких лет столица активно развивает высокотехнологичную отрасль и укрепляет технологический суверенитет России, отметил Овчинский. По его словам, для этого в городе создали комфортный инвестиционный климат, а также внедрили широкий перечень инструментов поддержки, позволяющих предприятиям увеличивать объемы производства и выводить на рынок инновационные товары.

«Так, производитель промышленного лазерного оборудования создал и организовал выпуск пятикоординатных лазерных станков для обработки сложных деталей двигателей. Компания может выпускать до 15 установок в год», — рассказал министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Станки пользуются спросом в отраслях, в которых не обойтись без высокой точности обработки деталей сложных форм. Например, такие устройства востребованы в двигателестроении. На заводе газотурбинных двигателей в Ярославской области первая установка столичной серии выполняет операции резки и сварки деталей авиадвигателей.

Станок от московского производителя работает в пяти координатах. Также высокой точности обработки помогает внедренное в установку машинное зрение.

По словам гендиректора столичного предприятия Анны Цыганцовой, станок стал базовым в линейке пятикоординатных комплексов. Производитель создавал установки, учитывая самые серьезные задачи и требования, которые предъявляет в первую очередь авиационное двигателестроение, сообщила генеральный директор. Она отметила, что компания уже много лет работает с подобными задачами.

«Появление станка сейчас особенно актуально в связи с его востребованностью на рынке, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства», — обратила внимание Цыганцова.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, направленных на развитие производства и рост инвестиционной привлекательности города для российских промышленников. Развитие и модернизация столичных предприятий помогают сохранять технологический суверенитет России.

Москва — город с развитым производством, где работает более 4,2 тысячи промышленных площадок. На них трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные производители выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.