Москва 07 сентября 2023, 09:25 Московское предприятие поставило инновационные материалы для реконструкции здания в Норильске Овчинский: московская компания передала материалы для ремонта здания в Норильске Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель композитов НЦК передал материалы систем внешнего армирования (СВА) для реконструкции жилого дома в Норильске. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, высокотехнологичные материалы московского завода используют для ремонта, укрепления и реконструкции разных объектов не только во всех российских регионах, но и в странах СНГ. Они выдерживают любую непогоду и позволяют сократить необходимые ресурсы.

Компания направила в прошлом году в Норильск системы внешнего армирования для усиления железобетонных плит перекрытий и повышения несущей способности жилого дома. Это помогло провести работы в кратчайшие сроки. Владислав Овчинский

Сейчас жилой дом в Норильске готовят к заселению. СВА необходима для ремонта и усиления строительных конструкций. Система помогает предотвратить последствия разрушения бетона и коррозии арматуры, которые образуются из-за внешнего воздействия при эксплуатации строения.

Применение композитных материалов на основе углеродных волокон не только продлевает срок службы конструкций, но и сокращает время и стоимость проводимых работ.

Руководитель департамента продаж НЦК Евгений Рафаилов отметил, что у продуманной компанией системы есть важное преимущество перед другими решениями. Композиты не увеличивают нагрузку на конструкции и не меняют их с эстетической стороны, пояснил он.

«Ранее вопросы применения композитных материалов для замены традиционных металлических конструкций в условиях вечной мерзлоты обсуждались в Институте мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН, в Якутске», — добавил Рафаилов.

НЦК стала резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2017 году. Этот статус позволяет пользоваться выгодными льготами. Производитель на 10 лет освобождается от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. А налог на прибыль составляет всего 2%.