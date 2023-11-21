Москва 21 ноября 2023, 11:54 Московское предприятие нарастило объемы производства бытовой химии на 60% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Столичный производитель чистящих и моющих средств с января по октябрь 2023 года повысил объемы производства на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что московские предприятия продолжают наращивать производство в разных сферах. Таким образом столичные компании помогают импортозамещать товары первой необходимости, в том числе непродовольственные, уточнил Овчинский.

Реклама

«Например, столичная компания „Айкап“ за девять месяцев 2023 года выпустила на 60% больше изделий, чем за аналогичный период 2022-го. Производитель отгрузил более одного миллиона единиц продукции», — сказал министр правительства Москвы.

Предприятие выпускает бытовую химию для стирки, мытья посуды, уборки ванной и туалета, а также жидкое мыло, детскую серию чистящих средств и другие товары. На производстве трудятся 32 человека, работают три реактора и две автоматические линии розлива товара и упаковки.

По словам продакт-менеджера компании Олега Майорова, их продукцию можно увидеть во всех регионах России: от Калининградской области до Хабаровска, от Мурманска до Грозного. Предприятие также получает запросы о сотрудничестве из стран дальнего и ближнего зарубежья.

«Но всему свое время. Пока что у нас в приоритете развитие на внутреннем рынке», — сообщил Майоров.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что за первые девять месяцев 2023 года столичные предприятия повысили объемы производства более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва — город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промплощадок с общей численностью персонала свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают свыше 20 мер поддержки города, например целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.