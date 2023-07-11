Москва 11 июля 2023, 12:24 Московское правительство подписало соглашение о сотрудничестве в сфере развития ЦУР Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Столичное правительство заключило соглашение о сотрудничестве с АНО «Лига зеленых брендов» на промышленной выставке «Иннопром». Стороны будут работать над совместными проектами по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и в сфере оценки соответствия деятельности организаций ESG-критериям, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

ESG — концепция, предполагающая соблюдение, реализацию и внедрение в деятельность организаций ряда принципов. Среди этих критериев ответственное отношение к окружающей среде (environment), высокая социальная ответственность (social) и высокое качество корпоративного управления (governance). Достижение Целей устойчивого развития стало базой для ESG.

Реклама

Большинство предприятий Москвы активно поддерживает тренд на экологичность и занимается разными социальными проектами, отметил Овчинский. По его словам, это касается не только крупного, но и малого и среднего бизнеса.

«В рамках подписанного соглашения специалисты правительства Москвы и „Лиги зеленых брендов“ будут обмениваться опытом и проводить исследования в области оценки соответствия деятельности организаций ESG-принципам, а также выработают меры стимулирования развития предприятий в данном векторе», — сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2021 году «Лига зеленых брендов» в партнерстве с Роскачеством предложила создать Национальный зеленый стандарт ГОСТ Р (добровольная сертификация) «Устойчивое развитие бренда и предприятия». Его цели и задачи близки к Городскому центру ESG-сертификации, запускаемому в Москве.

Президент «Лиги зеленых брендов» и CEO Проекта +1 Анастасия Попова назвала столицу России лидером внедрения устойчивых и зеленых практик не только в стране, но и в мире. Для АНО особенно ценно, что пилотное применение экосистемных инструментов будущего национального стандарта пройдет именно на площадке Москвы, подчеркнула руководитель некоммерческой организации.

В столице внедрят полный цикл стимулирующих мер для устойчивых зеленых брендов, добавила Попова. Среди этих мер она назвала оценку зеленых поставщиков, формирование единого зеленого реестра и преференции для экопроизводителей при закупках.

«Это большой шаг в развитии зеленой отрасли в России, а значит, к повышению конкурентоспособности производителей не только на российском, но и на международном рынке», — подытожила президент «Лиги зеленых брендов».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Российская столица уже несколько лет активно вовлечена в ESG-повестку. Москва полностью обеспечила исполнение показателей по шести Целям устойчивого развития. Среди этих ЦУР «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство», «Борьба с изменениями климата».

Еще восемь проектов находятся на стадии реализации. Выполнение ЦУР обеспечивают разные инструменты, в том числе механизмы государственно-частного партнерства.