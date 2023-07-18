В некоторых районах Москвы днем 18 июля выпало больше четверти месячной нормы осадков менее чем за час. Особенно интенсивные дожди прошли в Центральном, Северо-Восточном и Северном административных округах. Соцсети заполонили видео с потопами на станции метро «Парк культуры», в Арбатском тоннеле и даже курилке Госдумы. В Совете Федерации пришлось прервать заседание круглого стола из-за протекшей крыши. «360» узнал у экспертов, справились ли столичные ливневые канализации с непогодой.

Далее — прямая речь.

Нужно понимать, что, если часть воды пойдет не в ливневку, она будет впитываться в землю. Остается вопрос в открытой земле, куда уходит часть воды.

Система ливневок раньше не была рассчитана на такие интенсивные осадки. Ситуация ухудшилась, потому что в центре продолжается строительство и не хватает зеленых участков земли. Нарастить систему водостока слишком дорого, особенно в центральных районах мегаполиса.

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Член совета «Российского экологического движения» Илья Рыбаченко: дренажная система в Москве отлично справилась

Снежные залпы собираются несколько дней: сначала дороги, потом — важные территории, далее — дворы. Мы понимаем, что это определенный алгоритм.

В то же время, когда у нас аналогичная ситуация с дождем, почему-то ожидаем, что в течение трех-пяти секунд вся вода должна исчезнуть. Нужно понимать, что дренажная система имеет определенную пропускную способность — она рассчитывается для этого.

Не вся дренажная система относится к городу: за нее отвечают те, кому она принадлежит. Городские дренажные системы прекрасно справились со своей работой. Практически нет серьезных затоплений, кроме того, что люди увидели непосредственно во время дождя.

Если ливневая система не может обработать большое количество воды за короткий период времени, это приводит к скоплению воды на улицах. Когда затопления кратковременные и не приводят к проблемам с инфраструктурными сетями — не беда.

Некорректное использование дренажа может повлечь засорение стоковых коллекторов. Это легко определить. Летом посмотрите на газон: если увидите крошку, оставшуюся после зимы, значит, убирали плохо.

Конечно, в ряде городов есть проблема с устаревшей структурой, но это не московская история. Для городов, где есть трудности со сливом воды, нужно обновить и расширить систему ливневой канализации, чтобы она могла справляться с большим объемом воды. Далее — обслуживание и регулярная чистка канализационных сетей.

В Москве сейчас все делают комплексно. К примеру, когда ремонтируют улицы, создают новое дорожное движение. Плюс следует учитывать и изменения климата.

Сложности можем наблюдать там, где новое строительство. При возведении объектов особое внимание нужно уделять обеспечению нормативных требований.

С проблемой ливней сталкиваются и в других странах: Япония, Германия, Нидерланды, Швеция. Именно поэтому они активно разрабатывают и модернизируют инфраструктуру, чтобы предотвращать затопление. Но — давайте будем честны — даже у них пока ничего не получается.