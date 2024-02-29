Москва 29 февраля 2024, 07:31 Московский производитель запустил конвейерную сборку банкоматов Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель «САГА Технологии» запустил линию конвейерной сборки банкоматов. Эта технология позволит компании выпускать более 300 устройств в месяц. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По словам чиновника, московские производители активно занимаются импортозамещением, укрепляя технологический суверенитет страны. В частности, компания «САГА Технологии» в 2022 году получила патент на разработку банкомата с рециркуляцией денег, который внесли в реестр отечественного оборудования Минпромторга РФ. В прошлом году разработка получила сертификацию Центробанка.

На этом предприятие не останавливается, так, в прошлом году компания запустила конвейерную сборку банкоматов, которая позволит ежемесячно выпускать более 300 устройств. Таким образом, ежегодные объемы производства предприятия увеличатся на 12%. Владислав Овчинский

Компания с 2006 года производит высокотехнологичную продукцию: банкоматы, автоматические депозитные машины, платежные и информационные терминалы, кассы самообслуживания, электронные очереди, билетные аппараты и многое другое. Всего предприятие создает более 700 моделей и модификаций различных устройств.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам коммерческого директора «САГА Технологии» Оксаны Калашниковой, компания в краткие сроки обеспечивает партнеров высокотехнологичными изделиями отечественного производства, которые не уступают по качеству и характеристикам иностранным аналогам.

Наши банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют небольшие габариты и повышенные антивандальные характеристики. Оксана Калашникова

Московские власти проводят политику, направленную на повышение инвестиционной привлекательности города и развитие производства. Работа столичных предприятий помогает обеспечить технологический суверенитет страны.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, столичные власти разработали ряд антикризисных инструментов.