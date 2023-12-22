Москва 22 декабря 2023, 11:23 Московский производитель в 4 раза нарастил объемы выпуска мультимедийного оборудования Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель интерактивного сенсорного оборудования в 2023 году выпустил более 10 тысяч устройств, что в четыре раза больше, чем в 2022-м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Оборудование московского предприятия BM GROUP „Фабрика инноваций“ внесено в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ, что позволяет ему участвовать в государственных и муниципальных тендерах. Это значительно расширяет каналы поставок и стимулирует развитие компании», — рассказал министр правительства Москвы.

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По словам Овчинского, по итогам 2023 года выручка компании составила два миллиарда рублей. Это в 2,5 раза выше показателей 2022 года, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Производительность завода повысилась в четыре раза. В месяц столичное предприятие выпускает около 800 единиц продукции, уточнил министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Увеличение объемов выпуска стало возможным благодаря модернизации производства. В уходящем году на предприятии частично заменили оборудование. На заводе начали использовать лазерный станок для прецизионной металлообработки, листогибочный пресс, винтовые компрессоры и вилочный погрузчик.

Компания выпускает мультимедийные доски, экраны, интерактивные табло и другие устройства. Продукция столичного производителя находит применение в образовательных и социальных учреждениях, офисах, магазинах и других общественных местах. Например, с помощью навигационных киосков от московского завода можно построить маршрут по территории, получить информацию об объектах и приобрести билеты на мероприятия. Киоски антивандальные, влаго- и пылезащищенные, отличаются высокой яркостью экрана. Они оснащены системой оповещения, а также микрофоном и камерой, что позволяет выполнять функции наружного видеонаблюдения.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2024 году предприятие планирует запустить производство отечественного аппарата УЗИ, сообщил руководитель компании Владимир Буйвидис. Также завод намеревается начать выпуск нескольких новых интерактивных устройств — планшетов, телевизоров и моноблоков.

«Наша цель — занять не менее 30% рынка в данных сферах. Для достижения этого планируем обновить производство, чтобы увеличить объемы и скорость выпуска продукции, а также улучшить качество сборки изделий», — отметил Буйвидис.

В Москве работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичным компаниям доступны более 20 мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Помимо этого, действует ряд антикризисных инструментов.

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