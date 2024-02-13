Москва 13 февраля 2024, 13:31 Московский производитель смазочных материалов и масел повысил продажи на 40% за 2023 год Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания, создающая и выпускающая смазочные материалы и масла, нарастила продажи на 40% за 2023 год по сравнению с показателями 2022-го. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Она отметила, что в городе работает около 260 компаний в сфере химической промышленности. В них трудятся более 25 тысяч человек. Столичные предприятия разрабатывают уникальные технологии и используют их на своих производствах, обратила внимание Степанова.

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«Они с каждым годом увеличивают отгрузки товара за счет повышенного спроса на высокотехнологичные решения. Например, производитель смазочных материалов и масла увеличил продажи продукции на 40% за 2023 год», — рассказала замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

При создании масел для двигателей разной техники и транспорта производитель «Куппер» использует технологию, позволяющую увеличить срок службы агрегатов и сэкономить на топливе. В прошлом году предприятие начало выпускать новые версии этой продукции для разных типов автомобильной трансмиссии, техники для горнодобывающей промышленности и множества других устройств.

У компании есть собственная лаборатория в столице. В ней синтезируют новую продукцию, тестируют и проверяют необходимые характеристики масел и смазочных материалов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор компании Наталья Синицына сообщила, что производитель более 11 лет развивает собственный противоизносный пакет разработок на основе ионов меди по запатентованной технологии. В 2023 году предприятие выпустило несколько позиций новых масел, необходимых для работы техники из абсолютно разных отраслей.

«Нам доверили защиту своих двигателей десятки тысяч автовладельцев. В рамках импортозамещения мы создали трансмиссионное масло, которое применяется в железнодорожном секторе и горнодобывающих компаниях», — добавила Синицына.

Москва — город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок. На них трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские производители выпускают различные товары, например, одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским компаниям доступны более 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Также предлагается ряд антикризисный инструментов.