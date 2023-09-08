Москва 08 сентября 2023, 11:25 Московский производитель промышленных принтеров увеличил выпуск продукции на 25% Овчинский: компания BIGPRINTER нарастила выпуск продукции на 25% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания BIGPRINTER, выпускающая промышленное оборудование, за год нарастила выпуск продукции на 25%. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания BIGPRINTER с января по август 2023 года выпустила свыше 40 принтеров, устройств цифровой резки и фрезерования, что на 25% больше, чем в прошлом году», — рассказал он.

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Предприятие занимает площади двух заводов — около 10 тысяч квадратных метров. Сегодня здесь трудятся более 50 человек.

Овчинский добавил, что росту объемов производства поспособствовал уход зарубежных компаний из России. Благодаря этому часть рынка освободилась. Ранее компания активно сотрудничала с зарубежными партнерами, отправляя свой продукт в страны ЕС, США, Индию и другие государства. Сегодня же предприятие сосредоточило свои силы на импортозамещении и обеспечении российских компаний отечественным оборудованием.

Директор по маркетингу компании BIGPRINTER Сергей Белокуров признался, что предприятие не планирует останавливаться на достигнутом успехе и собирается увеличить объемы производства еще больше.

«У нас есть ресурсы и намерения реализовывать масштабные импортозамещающие проекты и производить больше оборудования для наших заказчиков. <…> Так, по итогам 2023 года мы планируем сохранить производственную динамику и выпустить на 40% изделий больше, чем в прошлом», — подчеркнул он.

Предприятие было основано более 20 лет назад — в 2002 году. Тогда оно занималось поставками зарубежной техники. С 2007 компания стала производить собственное оборудование, которое успешно используют мебельные фабрики, стекольные заводы и рекламные компании.