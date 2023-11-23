Москва 23 ноября 2023, 15:24 Московский производитель отгрузил свыше 1,5 млн косметических средств с начала года Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания, выпускающая косметику, поставила свыше 1,5 миллиона средств и аксессуаров для красоты и здоровья в 2023 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московский производитель MIRRA с января по октябрь 2023 года отгрузил более 1,5 миллиона косметических средств. Это на 12,5% больше аналогичного периода 2022-го», — отметил он.

Овчинский добавил, что столичное предприятие запустило в производство новую линейку косметики.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания начала работать на московском рынке в 1996 году. В ассортимент производителя входят кремы, пенки для умывания, сыворотки, молочко и многие другие товары. В новую серию продуктов для ухода за атопичной, сухой и чувствительной кожей вошли гель для очищения и увлажняющий крем.

По словам руководителя отдела управления продукцией Елизаветы Богословской, компания создала базовые косметические средства, подходящие для ежедневного применения. Эти продукты эффективно влияют на микробиом кожи, склонной к атопическому дерматиту, и способны повысить качество жизни людей с этим заболеванием, отметила представитель предприятия.

«Новая линейка подходит и для комплексной терапии хронических дерматозов», — добавила Богословская.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания активно работает с регионами и наращивает поставки за рубеж. Например, предприятие планирует выйти на турецкий рынок.

Москва — город с развитым производством. Здесь работает более четырех тысяч промышленных площадок с общей численностью персонала свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице запускают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские промплощадки производят товары разных категорий: косметику, обувь, лекарства, одежду, электронику и многое другое.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают комплекс мер поддержки, включающий около 20 инструментов. Также действует ряд антикризисных мер.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предприниматели могут получить поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт». На площадке предоставляют бесплатные консультации экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и многое другое. Также есть возможность пройти онлайн-обучение.