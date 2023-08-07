Москва 07 августа 2023, 15:51 Московский производитель одежды и аксессуаров выпустил более 20 млн изделий Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания Canoe, выпускающая одежду и аксессуары для мужчин, женщин и детей, произвела более 20 миллионов изделий за 27 лет работы. Каждый год предприятие выпускает около миллиона единиц продукции, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что всего в столице работает более 250 предприятий легкой промышленности. Ежегодно в городе открывают десятки новых компаний, но есть организации, обеспечивающие потребителей высококачественной одеждой, обувью и аксессуарами не первый год, указал Овчинский. Он привел в качестве примера фирму Canoe.

«Столичная компания Canoe за 27 лет работы произвела свыше 20 миллионов изделий. Каждый год предприятие выпускает около миллиона товаров, а его ассортимент включает более 2,5 тысячи артикулов», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичный производитель использует премиальное натуральное сырье, в том числе шелк, кашемир, шерсть, мохер, альпаку, ангорку и другие виды. Кроме того, бренд постоянно внедряет инновации в производство.

Например, на предприятии используют нанотехнологию 3D Tube. Тонкую шерсть или пух вдувают под высоким давлением в искусственно созданную сетчатую трубку из полиэфира и получают изделие. Созданная по такой технологии пряжа помогает закрепить пух и заметно повысить теплопроводные свойства, при этом вещь получается легкой и тонкой.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Также Canoe выпускает головные уборы с водоотталкивающим эффектом по технологии Teflon и применяет российскую методику пропитки изделий частицами серебра. Это предотвращает рост бактерий и возникновение неприятного запаха.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Готовые изделия обрабатывают на предприятии специальными смягчающими составами и паром. Благодаря этому вещь становится более устойчивой к износу и долго сохраняет форму. Кроме того, структура пряжи получает легкость, мягкость, морозостойкость, становится пушистой и непродуваемой. Всего бренд использует в коллекциях около сотни видов высококачественной пряжи, сообщил гендиректор Canoe Валерий Туниянц.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Изделия пользуются спросом у потребителей и замещают импортные аналоги, выигрывая по соотношению цены и качества. Сегодня более 20 миллионов человек носят наши вещи», — отметил руководитель предприятия.

Московская компания выпускает трикотаж с 1996 года. Изначально фирма производила высококачественные аксессуары — шапки, шляпы, шарфы и варежки. В 2018 году в ассортимент предприятия включили одежду — брюки, водолазки, джемперы, платья и многое другое.

Продукцию Canoe покупают не только в России, но и за границей. За годы работы компания поставляла товар в 32 страны.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва приобрела статус города с развитым производством. В столице работают около четырех тысяч предприятий, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек.

В городе выпускают одежду, косметику, мебель, лекарства, сложную технику и многое другое. Также в Москве активно внедряют инновации.