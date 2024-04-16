Москва 16 апреля 2024, 15:28 Московский производитель напитков расширит поставки в страны Аравийского полуострова Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» получил сертификат соответствия продукции всем требованиям и стандартам «Халяль». Благодаря новому статусу компания сможет расширить географию поставок за границу, включая страны Аравийского полуострова. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, развивать внешнеэкономические связи московским компаниям помогает центр поддержки экспорта «Моспром». Столичный комбинат собирается расширять свое присутствие на арабских рынках, поэтому принимает активное участие в международных мероприятиях по этому региону, отметил Овчинский.

«В феврале 2024 года при поддержке центра „Моспром“ компания представила свою продукцию в рамках международной бизнес-миссии в ОАЭ, что позволило начать сотрудничество со странами Аравийского полуострова», — рассказал министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ранее при содействии центра «Моспром» предприятие приняло участие в выставке Foodex Saudi 2023. По итогам мероприятия производитель заключил контракт на экспорт безалкогольных напитков в Иран. Это дает новые возможности для заграничных поставок московской продукции. Так, в марте 2024 года пиво-безалкогольный комбинат принял участие в онлайн бизнес-миссии по странам Африки, включая Египет, Алжир и Марокко.

Гендиректор столичной компании Юрий Антонов назвал халяль-продукцию важным направлением экспортной политики предприятия. По его словам, рынки арабско-мусульманского региона, Юго-Восточной и Средней Азии проявляют большой интерес к напиткам московского производителя.

«Их в полной мере устраивают качество московских напитков, условия логистики и конкурентоспособная цена», — обратил внимание Антонов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С 2022 года, в том числе благодаря поддержке со стороны центра «Моспром», столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки. Московксие компании нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Выйти на заграничные поставки производителям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».