Москва 12 января 2024, 14:49 Московский производитель интерактивного оборудования расширил поставки за рубеж Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель интерактивного оборудования расширил присутствие на зарубежных рынках, поставив сенсорные терминалы самообслуживания в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в Москве работает более четырех тысяч промпредприятий, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Столичные компании производят широкий спектр продукции, востребованной не только на отечественном рынке, но и за его пределами, отметил Овчинский.

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«Например, компания BM GROUP „Фабрика Инноваций“ в начале 2024 года открыла филиал в Дубае, где сегодня представлено более 20 моделей мультимедийных устройств. Первая партия из 20 сенсорных терминалов самообслуживания уже реализована», — рассказал министр правительства Москвы.

Предприятие планирует закрепиться на рынке ОАЭ и выйти на чистую прибыль по результатам первого квартала 2024 года, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Терминалы самообслуживания оснащены сканером отпечатков пальцев, считывателем ID клиента, термопринтером и QR-сканером. Оборудование от столичного производителя обладает широким спектром применения, начиная с оплаты товаров и услуг в ресторанах и магазинах и заканчивая офисными зданиями и социальными учреждениями, где устройства можно использовать для предоставления информации и записей на приемы.

По словам руководителя группы компаний Владимира Буйвидиса, организация получила от иностранных партнеров более 150 запросов на покупку российского оборудования. Многие из них связаны с оснащением торговых центров, образовательных учреждений, отраслевых выставок и ресторанов, перечислил Буйвидис. Также производитель ведет переговоры по поставке интерактивного оборудования в город будущего Неом на территории Саудовской Аравии.

«По сути, это полностью автономный горизонтальный небоскреб, где будут проживать около девяти миллионов человек. Интерактивное оборудование — неотъемлемая часть проекта, и мы готовы принять участие в его реализации», — рассказал руководитель группы компаний.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в 2023 году российская столица упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта в другие государства. По результатам трех кварталов ушедшего года доля ННЭ столицы достигла почти 17%. Москва успешно поставляет промышленные товары более чем в 145 стран. За границей популярностью пользуется самая разная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медоборудования.

Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Им доступны более 20 мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Кроме того, для столичных производителей разработан ряд антикризисных инструментов.

Присутствие московских компаний на иностранных рынках позволяет не только нарастить объемы производства и обеспечить стабильный спрос на продукцию, но и привлечь дополнительные инвестиции в регион. Город помогает предприятиям выходить на новые рынки через Центр «Моспром», организовывающий участие в бизнес-миссиях, выставках и конференциях. Выйти на экспорт производителям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».